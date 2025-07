E. C.

David Fenández-Prada Sábado, 26 de julio 2025

Es un lugar diferente. Aquí no hay formalismos, ni encontraremos un comedor pomposo ni una decoración actual. Es como adentrarte en la casa de un amigo en los años ochenta que te está esperando con el delantal puesto para preguntarte qué te apetece comer hoy. Tino y Nuria se apañan bien solos y lo apuestan todo a la cocina, de corte claramente tradicional y sustanciosa. Aunque su fuerte son las carnes son tan valientes que siguen teniendo como oferta platos combinados, entre los que destacan los huevos, patatas y chorizos. Otro de sus fuertes son las tortillas, de setas, de erizos y de langostinos y algas. La carta es corta y juegan mucho con las sugerencias.

Restaurante Sidra Ballongo Dirección El Calderu, 5. San Esteban de las Cruces. Oviedo

Contacto 985 21 45 40

Precio sin bebida: 40 euros

Descanso: sábado y tardes de domingo a miércoles

En la última visita comimos un salmón marinado por ellos que estaba delicioso, una cebolla rellena de caza con puré de patata muy sabrosa y tierna, y una chuleta soberbia, de mucha calidad. Aquí es obligado dejar sitio para el postre. No encontrarás más de una o dos opciones cada día, porque lo preparan cada mañana para que esté impecable. Hacía tiempo que no comía una tarta de queso tan rica, difícil de superar. La carta de vinos es previsible, pero tienes la opción de tomar sidra. No te la escancian, eso sí. Suman 12 puntos sobre 20, una Y de Yantar.

A destacar Lo mejor La sensación real de entrar en la casa de alguien. Te atienden con naturalidad, sin formalismos y con tranquilidad. Aquí no hay carreras. A mejorar Quizás sea mejor idea tener el comedor montado, con sus platos y cubiertos, sin ello el espacio está más desangelado. Y la carta de vinos requiere una actualización.

El plato

La tarta de queso roza la perfección. Tiene un equilibrio ideal entre cremosidad, potencia y textura. Y se presenta a la temperatura correcta, algo que en ocasiones falla. Su tostado superior es intenso pero luego no perjudica al sabor.

El lugar

Restaurante al pie de la carretera, con muchos años de historia. La decoración apenas ha cambiado con el paso del tiempo, ni en la entrada ni en el comedor. No apto para instagramers, aquí lo importante está en el sabor.