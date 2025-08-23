El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Salpicón de bogavante. E. C.
Gijón

Restaurante Ume

Ume ha conseguido una relación de confianza con los proveedores que le garantiza la mejor materia prima

David Fenández-Prada

David Fenández-Prada

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:16

Abrió sin meter ruido. Esteban había sido desde su apertura el jefe de cocina del hotel Abba. Con el paso de los meses redobló su apuesta por el producto y las tallas especiales. Ahora mismo no hay marisquería en Gijón que trabaje tanta variedad en tamaños XXL. El producto está en el centro, la cocina defiende no estropearlo. No hace falta más. En estos años hemos visto cómo mejoraban los puntos y se aligeraban los refritos. Las redes hicieron el resto. Hoy en día recibe visitas de Sudamérica y de los países árabes. Esta semana su despensa estaba formada por langostas, carabineros, santiaguinos, percebes y un sinfín de pescados. Los precios son acordes al producto, nada que objetar. La escasez y lo exclusivo se paga, debemos entenderlo. Me parecen más caros percebes aguarones a 25 euros el cuarto de kilo como he visto en más de una ocasión, de esos que no han visto el sol.

Restaurante Ume, en Gijón

  • Dirección Santa Lucía, 13. Gijón. www.umerestaurante.es

  • Contacto 984 186 155

  • Precio sin bebida: 80 euros

  • Descanso Lunes

Comimos un salpicón de bogavante rico, con buenas rodajas del crustáceo, nada de sucedáneos ni encubrimientos. Detrás, unos chipirones de potera de excelente textura. Y un imponente lenguado, elegante y sabroso. De postre, casadielles, muy logradas, con mucho relleno y sabor, deliciosas. Buena carta de vinos y servicio profesional, que mantiene distancia con el cliente. Suma 15 puntos sobre 20 posibles, 3 Y de Yantar.

A destacar

Lo mejor

El producto, excelente. Tiene mérito trabajar con materias primas de precio elevado y tan perecederas, no ha sido un camino fácil. Hay que tener el público adecuado.

A mejorar

El pescado venía con alguna escama. Es cierto que en el caso del lenguado son más pequeñas y muy adheridas, pero en la boca siguen siendo incómodas.

El plato

Nos quedamos con unos chipirones de potera de buena mordida, fresquísimos, un producto de temporada que está en su mejor momento. Tratamiento sencillo, con un toque de plancha. Sabor intenso y prolongado.

El lugar

Elegante a la par que actual. Tiene una parte delantera más informal, con mesas altas donde se puede disfrutar de vinos por copas, y un comedor con mesas amplias y caminos de tela, buenas copas y una terraza con mesas corridas.

