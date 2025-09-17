El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Botellas de sidra asturiana. Pablo Nosti
World Cider Awards

La sidra de Cantabria que abrió una batalla judicial con los lagareros asturianos, reconocida como la mejor del mundo

La firma cántabra, obligada a reinventar su imagen tras la prohibición de usar el 'molde de hierro', conquista ahora el mayor reconocimiento internacional del sector. Con la medalla de plata se alzó el llagar de Sariego con Valverán 20 Manzanas

N. V.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:17

La sidra Somarroza, producida en el municipio cántabro de Piélagos, ha logrado un hito histórico al ser reconocida con el galardón a la Mejor Sidra Natural del Mundo en los 'World Cider Awards 2025', celebrados en Gran Bretaña, uno de los certámenes más influyentes del sector. El jurado destacó la autenticidad, el equilibrio y la frescura de una bebida que, pese a su juventud en el mercado, ha sabido situarse entre las grandes referencias globales del sector. El alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha afirmado que este reconocimiento «es un premio tanto a la calidad como a la innovación producidas en Piélagos para el mundo entero». Así lo ha señalado tras la reunión celebrada con el fundador de la empresa familiar creada en 2010 en Renedo, Jesús Gómez Solórzano, y su hija, Lucía Gómez Prieto, responsable de Marketing y Contabilidad, de la que ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

El triunfo llega apenas dos años después de que la empresa se viera obligada a modificar su estrategia comercial tras una sentencia que le prohibió utilizar la botella verde tradicional asturiana, conocida como 'molde de hierro', al considerarse un envase exclusivo para la comercialización de sidra natural asturiana con denominación de origen. El fallo judicial, que generó debate en el sector, obligó a Somarroza a abandonar un símbolo icónico y a diseñar una nueva presentación para sus productos.

Imagen después - La sidra de Cantabria que abrió una batalla judicial con los lagareros asturianos, reconocida como la mejor del mundo
Imagen antes - La sidra de Cantabria que abrió una batalla judicial con los lagareros asturianos, reconocida como la mejor del mundo

Lejos de suponer un freno, aquella limitación se convirtió en un revulsivo. La compañía cántabra apostó por una identidad propia, con un envase diferenciador. Gómez Solórzano ha explicado que, en la actualidad, el lagar elabora 11 tipos de sidras distintas y un vinagre ecológico de manzana. Entre ellas ha destacado la espumosa Rubí de Somarroza (producida con manzanas de carne roja), el biter ecológico Biter Bio, la gama La Sidruca en formato botellín o la sidra de nueva expresión Capricho de Somarroza, que acumulan ya más de 60 premios internacionales.

«Cada botella lleva consigo no solo el trabajo y la ilusión de la familia, sino también el orgullo de pertenecer a un municipio en el que siempre hemos vivido y que hemos elegido para crecer y permanecer, en el que tenemos a escasos metros del río Pas las plantaciones ecológicas de la sidra más premiada del mundo», ha subrayado Lucía Gómez Prieto.

Sello asturiano y de plata

En el corazón de la comarca asturiana de Sariego, el llagar Valverán ha vuelto a situar a la sidra española en el mapa internacional al alzarse con la medalla de plata en los World Cider Awards 2025 por su exclusiva sidra de hielo Valverán 20 Manzanas. Elaborada a partir del mosto concentrado de al menos veinte manzanas autóctonas, esta joya líquida combina tradición y técnica en un meticuloso proceso que incluye congelación a -20 °C, fermentación lenta y crianza sobre lías, logrando un equilibrio perfecto entre frescura, dulzor y complejidad aromática. El reconocimiento, otorgado en uno de los certámenes más prestigiosos del sector, consolida a Valverán como referente indiscutible en la elaboración de sidras de hielo y reafirma el carácter innovador de un proyecto que, desde la finca El Rebollar, ha sabido transformar la esencia de la manzana asturiana en un producto de culto para paladares exigentes.

