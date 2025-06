Los testimonios que se cuentan en la mesa: las recetas de Casa Fermín Las recetas históricas de Casa Fermín no evidencian solo su legado, también permiten recordar cómo eran los platos que comíamos décadas atrás

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 14 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

En Casa Fermín cuentan sus responsables que aún hoy conservan minutas y cuentas que se disfrutaron el siglo pasado. Algunas las guardan ellos, pero otras muchas se las enseñan clientes que «se conocieron cuando teníamos el salón de baile en El Cristo y siguen acompañándonos tantos años después».

Las mesas del establecimiento que primero fue bar-tienda y merendero y ahora céntrico restaurante centenario podrían contar miles de historias. No solo de todos los clientes que han recibido a lo largo de estos años, también a través de los platos que llevan cocinando décadas. Sirvan de ejemplo algunos que aparecen en estas páginas. En ellos se ve cómo en los años 70 y 80 del pasado siglo lo que gustaba eran las guarniciones, sirviéndose muchas y variadas alrededor del plato. Y primaban las salsas, que equiparaban presencia con el ingrediente principal.

Lomo de venado La caza fue uno de los primeros ingredientes favoritos en Casa Fermín. Desde los años 70, no faltaban elaboraciones que trabajaban algunas de las múltiples opciones, así como jornadas para probar su amplio abanico de sabores. Como mandaba la moda entonces, se presentaba en abundante salsa y en plato cargado de elementos. Solomillo al cabrales Esta es una de las recetas más icónicas de Asturias más allá de las de cuchara. Un solomillo en su punto con salsa densa de queso de Cabrales, pero no una poca, no, mejor que cubra el solomillo y aún lo exceda. Este es un plato que, guarnicionado con papatinos y zanahoria troceada, entre otros, salió en la década de los 80 del pasado siglo. Solomillo a la broche Se estilaba en los años 70 y 80 del pasado siglo llenar el plato de guarniciones. En esta elaboración van acompañando al ingrediente principal, la carne, hasta cinco diferentes: desde dos cortes distintos para las patatas a unos fréjoles y unas setas y, para rematar, tomates, que además van enteros. Y todo se presenta junto, pero no revuelto. Salmón Este plato ya marca un punto de inflexión. El recipiente donde se prepara ya lo anuncia, y el uso de germinados y de colores corroboran que estamos en el siglo XXI. En detalle, es un salmón con yogur, germinados y aceite de vainilla, el cual lleva dos décadas formando parte de la carta del restaurante. La presentación es totalmente diferente a la de hace 50 años. 1 /

De proteger ese legado y seguir contribuyendo a acrecentarlo se encarga desde hace 15 años el representante de la cuarta generación de la familia, Guillermo Martínez. Él y su mujer, Laura Velasco, que le acompaña en cocina, tienen claro que el futuro de Casa Fermín pasa por «proteger la base tradicional heredada, pero actualizarla». Este va a seguir siendo el 'menú' del restaurante, donde la tendencia ahora es «más minimalista» que en aquellos años 70. Aseguran que la carta seguirá siendo indispensable con ellos y que su voluntad es «no sacar a los clientes de su estado de confort; queremos que sigan estando a gusto tanto por el trato como por lo que quieran comer», explican.

Ampliar Imagen del comedor de Casa Fermín cuando el negocio aún estaba en El Cristo, en el local con gran terraza que ocupó hasta 1983. E. C.

Pronto se quedarán solos al frente del negocio familiar. «Pero no sé cuándo, porque llevo desde los 65 diciendo que me quedo solo un añito más, tengo 68 y ya pienso en seguir, al menos, hasta los 70», bromea la madre, María Jesús Gil. Ella, «feliz y satisfecha» por que el negocio que fundó su abuelo haya superado la barrera de los 100 años, sabe que sus antepasados estarían «igual de felices» si lo vieran hoy. Dice que no pone fecha a su merecida jubilación, pues mientras esté bien y tenga ganas, seguro que continuará al pie del cañón junto a su marido.

Ella heredó de su padre, asegura, no solo un negocio. También la pasión que este le ponía a diario. A los encargados de continuar el legado les aconseja «responsabilidad y, sobre todo, no perder nunca esa pasión». Es lo más importante para no perder la ilusión ni la alegría, asegura.