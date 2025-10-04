El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Víctor Llano, con varios cortes de carne. E. C.
Acaba de abrir su propio restaurante en Avilés

Víctor Llano, carnicero: «La ola del cachopo y las burgers fue fácil, madurar carne es otro tema»

Con la experiencia de décadas como carnicero y viendo el cambio de tendencias en el sector, montó un restaurante donde madura y elabora sus carnes

José M. Requena

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:13

Comenta

De carnicero a hostelero. Tras décadas detrás del mostrador, Víctor Llano quiso adelantarse a los tiempos, leyendo las nuevas tendencias de consumo, y ponerse tras ... la barra, en los fogones. Montó un restaurante en Avilés, El buen corte de Víctor Llano, pero se mantuvo fiel a su estilo. Expone las carnes que va madurando y que luego trabaja al momento, a la vista, picándolas para hacer hamburguesas u horneándolas para preparar cachopos o chuletones. Y ya tiene en mente nuevos proyectos en el entorno de la Plaza de Abastos de Avilés.

