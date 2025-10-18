La «mejor vendimia de la historia» en Cangas del Narcea

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 13:00 Comenta Compartir

La vendimia en el suroccidente asturiano acaba de terminar, poniendo de manifiesto una estupenda calidad y una cantidad tal que es inédita. En palabras del presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas, Adrián Fernández, «la vendimia 2025 es la más excepcional jamás vivida en nuestra historia, tanto por su cantidad récord como por la calidad sobresaliente de la uva».

Los motivos se deben explicar desde diferentes ángulos, puesto que son muchas y durante mucho tiempo las variables que entran en juego a la hora de cuidar la viña. «La naturaleza ha sido pródiga con nosotros. Una primavera lluviosa permitió que la viña brotara con fuerza y equilibrio; el verano, cálido y de lluvias puntuales, favoreció un desarrollo armónico de los racimos; y la época de vendimia, con unas condiciones meteorológicas inmejorables, permitió alcanzar una maduración fenólica espectacular y unos mostos de un equilibrio analítico sin precedentes», detalla Fernández acerca de su segunda vendimia al frente del Consejo Regulador, en el que actualmente hay nueve bodegas inscritas, de las que ocho están certificadas.

Una viña, cargada de uva tinta y una plantación del suroccidente asturiano, donde se practica la viticultura heroica.

Son 266.441 los kilogramos de uva recogida en una vendimia que este año comenzó el 9 de septiembre y se prolongó exactamente un mes, hasta el 9 de octubre. Son cifras «de récord» que superan en un 13% la mejor marca registrada hasta ahora, esta es, los 235.021 kilos cosechados en 2023. Y en relación a la última cosecha, la de 2024, han crecido un 43,7%.

Según los datos recabados por el Consejo Regulador, la uva que más se recogió es albarín blanco con 154.539 kilos de un total de 157.232 correspondiente a variedades blancas. De las tintas, la de mayor es de albarín negro con 42.214 kilos de un total de 109.209 vendimiados. Le siguen por cantidad el carrasquín, la mencía y el verdejo negro.

La «perfección»

Los datos ponen de manifiesto la «buenísima calidad» de la fruta, algo que los que llevan toda su vida vendimiando también destacaban. Hubo un tiempo favorable y no llovió ni heló ni sopló tanto viento que arrancase la flor durante el cuajo. Y al final se dieron racimos grandes con uvas pequeñas, «por lo que tenemos mucha piel, que es lo bueno para hacer vino de calidad», recuerdan desde el Consejo Regulador.

Los vinos

Gran Cuvee '22 Señorío de Ibias. Elaborado con uva albarín blanco. Premium 2023 Martinez Parrondo. Albarín blanco y criado 6 meses sobre lías. Albarín Blanco 2024 Verdea. Vino monovarietal. Danza Prima Las Danzas. Uva albarín blanco de 2024. 1 /

Corias Guilfa Carbayu 2023 Monasterio Corias. Albarín blanco fermentado en roble. Tinto Cantábrico '23 Bodega Siluvio. Cuatro variedades tintas. Blanco Vitheras. Albarín blanco y un poco de moscatel. Blanco Verdín Viña Áurea. Se trata de un vino joven monovarietal. 1 /

También hubo buena maduración. «Parecía que el ciclo iba más lento de lo habitual, pero como en agosto hizo tanto calor, se adelantó poniéndose a la par de cualquier otro año», explican los técnicos, así como que este año «la uva estaba intacta incluso al final de la vendimia».

Los datos de récord no se deben solo a las variables del campo. También a que este año han entrado en producción las últimas plantaciones que se hicieron de albarín blanco: dos en Ibias y una de tres hectáreas en Cangas del Narcea. De hecho, si en 2023 se recogieron 120.500 kilos de esta variedad, este año han sido 154.500. En detalle, mientras que en 2003 se produjeron 4.367 botellas de blanco, ahora se van a transformar en 154.534.

El resultado, profundiza Adrián Fernández, serán «unos vinos de enorme finura, equilibrio y capacidad de guarda, que reflejarán mejor que nunca el carácter singular de la viticultura de montaña que define a la DOP Cangas». Al tiempo que precisa que «nuestros viticultores y bodegueros, con su trabajo incansable, son los verdaderos protagonistas de este logro. En sus manos, nuestras variedades autóctonas únicas –albarín blanco, albarín negro, carrasquín y verdejo negro– alcanzan su máxima expresión y dan vida a unos vinos que hoy son reconocidos dentro y fuera de Asturias como símbolo de autenticidad, carácter y excelencia».