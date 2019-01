Ana Obregón habla de su momento más difícil: «¿Mamá, me voy a morir?» La actriz recupera parte de su agenda tras el regreso de su hijo Álex a España tras seguir tratamiento en Estados Unidos EL COMERCIO Gijón Martes, 15 enero 2019, 17:51

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Ana Obregón. La enfermedad de su hijo, Álex Lequio, que le llevó a ingresar en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, hizo que la actriz se centrara por completo en su cuidado, dejando a un lado todos sus compromisos profesionales. Así, la artista redujo al mínimo sus apariciones televisivas, pero ha decidido volver a aparecer en pantalla para sorprender a uno de sus seguidores.

Lo hará este viernes, en el programa 'Volverte a ver' (22 horas), del que Telecinco ha emitido ya un avance en el que la también bióloga habla de su experiencia y de uno de los momentos más difíciles que ha tenido que afrontar.

Fue una conversación con su hijo: «'¿Mamá, me voy a morir?' me preguntó y le dije… 'No, no te vas a morir'», rememora Obregón en el programa.

Álex Lequio, que regresó a España hace unas semanas, acaba de terminar con éxito uno de los ciclos del tratamiento que ahora está recibiendo en la Clínica Universidad de Navarra y está muy positivo. En ningún momento ha perdido la esperanza y ha afrontado con mucha fuerza su lucha contra el cáncer. Incluso llegó a bromear sobre su situación en las redes sociales, en las que publicó comentarios como«el hombre sin cejas retransmitiendo desde el paraíso de la comida sin límites, un año mas, un año menos».