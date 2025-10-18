Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota

La boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, quien daba este sábado el 'sí, quiero' con su amigo de la infancia Alex Gruszynski ... , ha dejado ya anécdotas durante las horas previas de espera frente al hotel Abadía Retuerta LeDomaine, el antiguo monasterio románico del siglo XII reconvertido en un complejo de lujo, en el corazón de la Ribera del Duero, que ha sido el destino escogido por los protagonistas de este mediático enlace.

Uno de los momentos de la jornada elegida para la boda lo ha protagonizado John, un vecino de Peñafiel que es fan acérrimo de Antonio Banderas. Con un sobre rojo en la mano, encaraba uno de los líneos del viñedo con el firme objetivo de entregar una carta al actor malagueño. En el escrito, según ha desvelado, plasmaba la idea para una película sobre la Pasión de Cristo. «Es una aventura, pero le veo muy cercano a la gente y he querido hacerlo. La idea me ha surgido por devoción», explica. Pero no ha podido cumplir su objetivo de entregar el sobre, ya que el personal le ha dado el alto antes de poder acceder.

Fan incondicional

A Sardón de Duero ha acudido también Selene, de 17 años, que se mostraba entusiasmada ante la posibilidad de conocer a su ídolo. Esta joven es fan incondicional de Dakota Johnson, la hermana mayor (36) de Stella del Carmen, protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' -uno de los éxitos taquilleros de la última década- y expareja de Chris Martin, cantante de la banda británica Coldplay. Selene esperaba a la puerta del lujoso hotel con un cartel en el que se podía leer 'We love you, Dakota' ('Te queremos, Dakota') con varios corazones. Acompañada de sus padres y unos familiares, se ha desplazado desde la capital vallisoletana con la esperanza de conocer a la actriz.

Ante su gran insistencia, sus progenitores han decidido darle ese capricho y tentar a la suerte para poder cumplir un sueño. «Me encanta Dakota, es tan guapa y me gustan sus películas. No podía venir sola porque soy menor de edad y no conduzco, y me han traído mis padres», explica. La joven no tenía prisa y se mostraba paciente a la hora de conseguir su reto. «Llevo aquí desde las doce y esperaré a ver si consigo verla».