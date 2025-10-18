Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad» El actor malagueño explica que Stella del Carmen eligió Abadía Retuerta, entre otros motivos, por su iglesia del siglo XII

Susana Gutiérrez Valladolid Sábado, 18 de octubre 2025, 21:10 | Actualizado 22:31h.

Felicidad exultante. Así se podía definir lo que mostraba este sábado el rostro del actor malagueño Antonio Banderas, cuando cerca del anochecer salía de la finca Abadía Retuerta, donde se celebró la boda de su hija Stella del Carmen con Alex Gruszynski -al que conoció en la escuela infantil-, para brindar con los periodistas que esperaban allí noticias del alegre acontecimiento. El orgulloso padre de la novia agradeció la acogida que han tenido por parte de la provincia de Valladolid, lugar escogido para la celebración porque necesitaban un espacio amplio para albergar a los más de doscientos invitados que han viajado desde Los Ángeles y también desde Málaga.

«Ha habido lagrimillas», porque los novios «se conocen desde los cuatro añitos, es una relación de 25 años», explicaba Banderas, quien admitió que los momentos más emotivos han sido los típicos en un enlace: el' 'sí quiero' y el intercambio de los anillos. Pero «no ha habido nervios», subrayó, sino mucha «felicidad».

A la pregunta de por qué han escogido la Ribera de Duero vallisoletana para la boda, el actor explicó que lo hizo su hija «porque yo había venido aquí anteriormente en un viaje que hice por toda España con amigos y habíamos oído hablar de la Abadía Retuerta, así que nos venimos para acá y me gustó mucho». «Entonces -continuó-, cuando ya me dice que se iba a casar, un día, repasando álbumes de fotos y historia, vio una iglesia, consagrada ya, pero que se construyó en el siglo XII, que era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar un espacio como este«.

Según Banderas, Stella del Carmen «quería hacerlo en España, en cualquiera de las formas. Ha sido un poco el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y después que contaba con la facilidad como para atraer a 200 personas y poder alojarlas sin dificultad«, relataba.

En su intervención a las puertas del Hotel Abadía Retuerta LeDomaine, también ha negado que el músico Chris Martin, vocalista de Coldplay y expareja de la actriz Dakota Johnson, que no se ha perdido el enlace de su hermana pequeña, fuera a ser una de las actuaciones de la celebración nocturna.

Más de 200 invitados

La boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski, en el municipio de Sardón de Duero contó la presencia de más de 200 invitados, lo que obligó a blindar el Hotel Abadía Retuerta LeDomaine. El cordón de seguridad instalado para el evento en el entorno del complejo de lujo impidió las miradas de los curiosos.

Entres los invitados hubo familiares, amigos de la pareja y figuras vinculadas al cine como la madre de la novia, Melanie Griffith; la abuela materna, la actriz Tippi Hedren; el actor Don Johnson; y Dakota Johnson. También estuvieron presentes la hermana del novio, Adaline Gruszynski, y la'influencer' Colette Lathan, amiga de la novia desde la escuela.

La cita social también congregó a numerosos medios de comunicación, que enviaron periodistas y cámaras para captar la entrada de algunos invitados, aunque también a personas anónimas. Entre ellos, un grupo de fans de Dakota Johnson y John, un vecino de Peñafiel, que intentó entregar una carta al acto malagueño, aunque finalmente fue expulsado del recinto, informa Ical.