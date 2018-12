Avalancha de críticas a Leticia Dolera en Twitter por su error sobre la falsa acusación a Morgan Freeman La actriz ha compartido un irónico tuit que los usuarios de la red social han calificado de 'falsa modestia' EL COMERCIO Gijón Domingo, 9 diciembre 2018, 17:29

Si no es por el feminismo, es por despedir a una actriz embarazada de una serie. Últimamente se habla de todo menos del trabajo de Leticia Dolera, en el punto de mira tras prescindir de Aina Clotet, encinta durante el rodaje de la serie que dirige, 'Déjate llevar', de Movistar+, en la que, irónicamente, la propia Dolera interpreta a una mujer embarazada, tal y como afirmó en un comunicado emitido la semana pasada.

Insatisfecha con su presencia mediática, y para asombro de muchos que asistieron boquiabiertos al desprecio, la actriz bromeó en Twitter sobre las falsas acusaciones a las que ha tenido que hacer frente el reputado Morgan Freeman, al que acusaron hace unos meses de acosar sexualmente a ocho mujeres.

Por entonces, cuando saltó la polémica, Leticia Dolera decidió obviar la presunción de inocencia del actor, y lo señaló directamente como culpable sin ningún tipo de juicio. «¿Tú crees que se ponen de acuerdo 8 mujeres para acusar falsamente a alguien y arriesgarse a que las acusen de difamación?», llegó a escribir en Twitter, respondiendo a los que no daban crédito a tales noticias.

Tras hacerse público que las acusaciones no solo no eran ciertas sino que Morgan Freeman era víctima de un montaje, de un reportaje manipulado por un periodista de la CNN que fabricó noticias y testimonios falsos para acusar y desacreditar al intérprete, Dolera ha vuelto a expresar su parecer sobre el tema, reculando de forma irónica, en lo que muchos, lejos de ver un acto de humildad, ven una flagrante burla a un actor que ha visto cómo se dilapidaba su imagen tras las acusaciones.

«Ya he llamado a Morgan Freeman para disculparme. Se ha quedado mucho más tranquilo», escribió Leticia Dolera en Twitter, en un mensaje que no ha gustado nada entre los usuarios de la red social. Ante la avalancha de comentarios recibidos, la actriz decidió borrar su disculpa pública, ironizando sobre el eco de un comentario que sabe que Freeman no recibirá.