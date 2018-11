Bertín Osborne confiesa quién es el famoso que se resiste a ir a su programa «Me llamó por teléfono y me dijo que yo era un cabrón y que seguro que le iba a sacar cosas que no quería contar» EL COMERCIO Gijón Viernes, 30 noviembre 2018, 20:31

Bertín Osborne ha desvelado esta semana a una revista del corazón quién es el único famoso que se resiste a ir a su programa. «Julio Iglesias, sin duda. Es el personaje más atractivo de hacer, pero no quiere hacerlo», explicó.

El presentador de 'Mi Casa es la Tuya' cree que sería capaz de sacar todos los trapos sucios del cantante: «Me llamó por teléfono y me dijo que yo era un cabrón y que seguro que le iba a sacar cosas que no quería contar, y que entonces no iba a ir, además que le iba a emborrachar seguro». Además, Osborne ha asegurada que le «joroba muchísimo porque probablemente le iba a hacer el programa más bonito y él creo que le debe a España hacer un programa de verdad importante, de dos horas y media charlando de su vida».

No obstante, el presentador sí ha entrevistado a otras personas de su entorno, como a su hijo Julio José o a Tamara Falcó.