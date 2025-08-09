El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jaume Anglada, durante un concierto Efe

El cantante Jaume Anglada continúa en la UCI, estable dentro de la gravedad

Resultó este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro

Ep

Sábado, 9 de agosto 2025, 11:16

El cantante mallorquín Jaume Anglada continúa este sábado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases, después de que este viernes haya resultado herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro en Palma.

Así lo han trasladado a los medios de comunicación fuentes sanitarias, que han informado que, según el equipo médico que atiende al artista, Anglada se encuentra estable dentro de la gravedad y pendiente de evolución clínica.

Hay que recordar que Anglada resultó este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro.

Según fuentes sanitarias y policiales, el accidente se registró sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo arrolló a la motocicleta y abandonó el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, fue inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, fue detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que permitió dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado --el triple de lo permitido--, pasó a disposición judicial sobre las 17.20 horas de este mismo viernes, después de llegar a los Juzgados de Vía Alemania escoltado por agentes de la Policía Local de Palma. Pasadas las 21.00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania decretó su ingreso en prisión provisional.

El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil, según pudo saber Europa Press. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón.

