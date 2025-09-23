Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras hallar su coche vandalizado

N. V. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:27 Compartir

La gijonesa Claudia Montes, Miss Asturias, conocida por su implicación en la trama de corrupción que salpica a José Luis Ábalos ha estado acaparando la atención en varios programas de televisión. El pasado viernes, aseguró en Cuatro que tenía «un bombazo» por el que el exministro de Transportes «debería tener un poco de miedo». «En su día ya se me amenazó para que estuviera calladita y no dijera nada (sobre un presunto acoso de Koldo). Tras mi entrevista en televisión explicando los motivos de la demanda, hablé con él y tengo conversaciones grabadas en las que me arropa y me da la razón», explicó.

Pues bien, pocas de horas después de presentar ese 'bombazo', la modelo ha reaparecido en televisión explicando que ha terminado hospitalizada por un ataque de ansiedad después de que forzaran su coche. «El estrés producido por la manipulación de su coche, le ha provocado un trastorno neurológico con parálisis en parte de su cuerpo», han explicado en el programa 'En boca de todos'.

La modelo había alertado a la Guardia Civil después de detectar manipulaciones en su vehículo y recibir mensajes intimidatorios a través de redes sociales. En su declaración, aseguró sentirse vigilada y haber recibido advertencias de que podría «sufrir un accidente» si continuaba hablando públicamente sobre asuntos relacionados con Ábalos y su entorno. Cabe recordar que Koldo reclama 25.000 euros a Miss Asturias por el «daño» que sus acusaciones de acoso sexual han hecho a su «trayectoria profesional».

En el programa ha detallado este martes cómo descubrió la invasión de su vehículo: «Veo que la cerradura se había forzado, que el parachoques estaba descolgado y que habían manipulado el cambio de marchas». Asimismo, Montes cree que este suceso ha sido solo un aviso, pues, a su juicio, «si pueden entrar en mi coche, en cualquier momento pueden entrar en mi casa».