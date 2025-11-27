Envían a la cárcel a una influencer por marcharse sin pagar de varios restaurantes Pei-Yung Chung utilizaba diversas técnicas para no pagar en varios establecimientos de lujo de Nueva York

J. L. R. Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:53

La influencer Pei-Yung Chung ha sido detenida y enviada a prisión después de haberse marchado sin pagar de varios restaurantes de lujo de la ciudad de Nueva York.

Pei-Yung Chung es conocida en las redes como la 'Diva de Brooklyn' y dedica sus publicaciones a platos y firmas de moda de lujo que fotografía junto con su propia cámara.

Originaria de Taiwan y con 34 años, acumula numerosas detenciones por irse de los restaurantes sin pagar. Entre sus técnicas para evitar las facturas utilizaba el clásico salir corriendo del establecimiento, intentar pagar con una tarjeta cancelada de otras personas u ofrecer favores sexuales a cambio de la comida.

La influencer fue encarcelada en la prisión de Rikers Island de la que salió al de unos días tras pagar una fianza de 4.500 dólares. Ahora está a la espera de una evaluación psicológica y de que los jueces decidan si la deportan a su país. Además, Pei-Yung Chung había entrado con un visado de estudiante que ya habría caducado en 2021.