El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pei-Yung Chung. Instagram

Envían a la cárcel a una influencer por marcharse sin pagar de varios restaurantes

Pei-Yung Chung utilizaba diversas técnicas para no pagar en varios establecimientos de lujo de Nueva York

J. L. R.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

La influencer Pei-Yung Chung ha sido detenida y enviada a prisión después de haberse marchado sin pagar de varios restaurantes de lujo de la ciudad de Nueva York.

Pei-Yung Chung es conocida en las redes como la 'Diva de Brooklyn' y dedica sus publicaciones a platos y firmas de moda de lujo que fotografía junto con su propia cámara.

Originaria de Taiwan y con 34 años, acumula numerosas detenciones por irse de los restaurantes sin pagar. Entre sus técnicas para evitar las facturas utilizaba el clásico salir corriendo del establecimiento, intentar pagar con una tarjeta cancelada de otras personas u ofrecer favores sexuales a cambio de la comida.

La influencer fue encarcelada en la prisión de Rikers Island de la que salió al de unos días tras pagar una fianza de 4.500 dólares. Ahora está a la espera de una evaluación psicológica y de que los jueces decidan si la deportan a su país. Además, Pei-Yung Chung había entrado con un visado de estudiante que ya habría caducado en 2021.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  3. 3 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  4. 4 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  7. 7

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  8. 8 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  9. 9 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Envían a la cárcel a una influencer por marcharse sin pagar de varios restaurantes

Envían a la cárcel a una influencer por marcharse sin pagar de varios restaurantes