Un funeral histórico en Westminster: por el rito católico y sin la Reina Camila La monarquía británica despide a la duquesa de Kent en una jornada cargada de simbolismo a la que la Reina no acudió por problemas de salud

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:48 | Actualizado 19:56h.

La familia real británica se une de nuevo en un evento al que no les gustaría acudir: el funeral de la duquesa de Kent, que ha marcado un momento histórico en la monarquía británica por celebrarse según el rito católico, algo que no había ocurrido en Westminster en tiempos modernos. Presidida por el arzobispo de Westminster, la ceremonia ha contado con la presencia de distintos miembros, como es el caso del Rey Carlos III, su hijo el Príncipe William y su mujer Kate Middleton, pero quien ha faltado es la Reina Camila, que tuvo que no estuvo presente por problemas de salud.

Con todo, la familia real británica ha despedido este martes a Katharine, duquesa de Kent, en una ceremonia marcada por la solemnidad, la historia y la fe. El funeral, celebrado en la Catedral de Westminster, ha sido un evento de gran significado simbólico: es la primera vez en más de 400 años que un miembro de alto rango de la realeza británica recibe exequias católicas en este templo, tradicionalmente anglicano.

La misa de réquiem fue oficiada por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo católico de Westminster, en presencia de numerosos representantes de la nobleza, líderes religiosos y figuras públicas. Entre los asistentes destacaron el rey Carlos III, quien presidió el cortejo junto al duque de Kent —primo hermano de la reina Isabel II y viudo de la fallecida—, así como el príncipe William y su esposa Catalina, princesa de Gales. También estuvieron presentes varios nietos y bisnietos de la duquesa, y representantes diplomáticos del Vaticano y de casas reales europeas. La ceremonia fue profundamente respetuosa con las convicciones religiosas de la duquesa, quien se convirtió al catolicismo en 1994, en un gesto que entonces sorprendió a la opinión pública.

Llamó la atención la ausencia de la Reina Camila, quien no pudo asistir debido a un leve cuadro de bronquitis, según informó un portavoz del Palacio de Buckingham. Aunque su ausencia fue notoria, la reina consorte envió un mensaje privado de condolencias a la familia del duque de Kent, elogiando la «vida de entrega y serenidad» de Katharine. Tras la misa, el féretro fue trasladado en privado al Cementerio Real de Frogmore, en Windsor, donde la duquesa fue enterrada junto a otros miembros de la familia. El funeral no solo ha sido una despedida emotiva, sino también un reflejo del papel discreto pero influyente que la duquesa jugó en la historia moderna de la corona británica.