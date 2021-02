Julia Otero anuncia que tiene cáncer y se aleja temporalmente de los micrófonos «La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona», afirma la periodista Julia Otero. / J. Irun JOAQUINA DUEÑAS Lunes, 22 febrero 2021, 17:34

Julia Otero, directora y presentadora del programa 'Julia en la Onda' de Onda Cero, anunció este lunes al inicio de su espacio radiofónico que ha sido diagnosticada de cáncer. La periodista llevaba una semana si estar al frente del programa y el lunes decidió que había llegado el momento de transmitir a sus fieles oyentes cuál era la razón de su ausencia. «El martes pasado en un control rutinario, de esos que tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de células egoístas, como las llama el doctor López Otín», relataba.

Otero dejará el programa durante un tiempo para someterse al tratamiento aunque no piensa desvincularse de las ondas por recomendación de su oncólogo. «Voy a estar un poco fuera de combate. Unos poquitos meses», explicaba. «Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer», relataba. La periodista también reconocía que «la palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días». «No es fácil pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento», afirmaba.

Julia Otero quiso reconocer y agradecer el trabajo de sus compañeros y de sus jefes de los que dijo «no hay día que no reciba una dosis de mimos y pensamientos positivos». Para terminar, se acordó de las muchas personas que están en una situación como la suya: «Hay miles de personas que están pasando por lo mismo. Algunas incluso estarán escuchándome en este preciso instante. Que sepáis que ahora sí sé exactamente lo que se siente y os digo una cosa, si la ciencia envía un robot a Marte que llega a la hora prevista, el día previsto, ¿cómo no vamos a superar eso? Pues venga, un beso a todos y recordad que el cariño y la bondad son siempre el mejor pronóstico. Muchos besos«.

Tras su anuncio, las redes sociales se llenaban de palabras de ánimo y de cariño de compañeros como Sandra Golpe, Ana Pastor, Jodi Évole y Pepa Bueno o de políticas como Inés Arrimadas o Ada Colau. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también le dedicaba un tweet en el que decía: «Mucha fuerza y mis mejores deseos para una pronta recuperación que te permita volver a la primera línea de la radio. Tu voz es indispensable en el mundo del periodismo».

Profesional de radio y tv

Esta no es la primera vez que esta profesional se enfrenta la enfermedad ya que con 19 años le diagnosticaron un tumor abdominal y tuvo que pasar en varias ocasiones por el quirófano aunque nunca dejó de trabajar. Ahora, tal como afirmó la periodista, será «una oyente más», centrada en su recuperación. Durante su ausencia, estará al frente de 'Julia en la onda' Carmen Juan.

Sus inicios profesionales están ligados a la radio cuando con 17 años llegó a 'Protagonistas, el cine', de Radio Sabadell, del que pronto se hizo, además de presentadora, directora. Posteriormente fichó por Radio Juventud desde donde pasó a Radio Miramar hasta llegar a Cope, donde fue la voz de numerosos programas. En 1987 tuvo su primer contacto con la televisión, en el programa de debates 'Una historia particular' en La 2 de Televisión Española y poco después se convirtió en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla gracias a programa '3x4'. Tras pasar por varios programas de televisión, regresó a las ondas en 1991 y se ha mantenido como un referente radiofónico en diferentes emisoras con algunas incursiones televisivas. Desde 2007 está al frente de 'Julia en la Onda'. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones, entre ellas, cuatro premios Onda y dos Micrófonos de Oro.