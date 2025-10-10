Lara Álvarez disfruta con sus perros en la playa de San Lorenzo, en Gijón: «Me explota el corazón de felicidad» La presentadora asturiana comparte un momento especial con sus canes en la playa de Gijón, coincidiendo con el regreso de la temporada de baño para mascotas

N. V. Viernes, 10 de octubre 2025, 15:28 | Actualizado 15:45h.

Lo que de verdad hace sonreír a la gijonesa Lara Álvarez es poder disfrutar de la playa con sus perros. La prueba: su última publicación en Instagram con una compañía muy especial para ella y en su ciudad natal. La presentadora asturiana aprovechó la reapertura de la temporada de baño canino en la playa de San Lorenzo para darse un chapuzón de libertad junto a Lúa, su boyero de Berna, y Noah, otro de sus fieles compañeros de cuatro patas. Está claro que Lara mantiene un vínculo muy fuerte con sus mascotas, que se han convertido en auténticas protagonistas de su día a día: «Me explota el corazón de felicidad», compartió en redes sociales.

La medida, que permite a los perros disfrutar de la playa desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, ha devuelto a San Lorenzo su estampa más entrañable: la de decenas de canes correteando por la orilla. Y entre ellos, los de Lara, que ya son casi tan conocidos como ella misma (si hablamos de Internet). No es la primera vez que la presentadora muestra su amor por los animales, pero esta vez lo ha hecho en su tierra, con el Cantábrico de fondo.

En lo profesional, Álvarez atraviesa un momento de cambios y nuevos retos. Tras cerrar su etapa en 'Supervivientes' y probar suerte en formatos como 'Me resbala' o 'GH VIP: Última hora', la gijonesa ha seguido explorando caminos. Recientemente, se puso al frente de 'La Conexión en RTVE', un concurso que no logró consolidarse, y ha participado en proyectos de formación para futuros presentadores.