«En la playa se lo pasan mejor que en el parque»: así fue la vuelta de los perros a San Lorenzo Los dueños piden que en verano «puedan bajar a partir de cierta hora» e instan a «limpiar las necesidades» de las mascotas

Eva Hernández Gijón Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:18

Comienza el mes de octubre y con él los perros vuelven a la playa de San Lorenzo, en Gijón. Dueños y mascotas ya pueden pasear sin restricciones entre la escalera dos y ocho hasta el 30 de abril. Corriendo, socializando con otros canes, dándose un chapuzón o incluso surfeando. Mirase donde se mirase, el arenal estaba este miércoles lleno de estos compañeros de cuatro patas.

«Esto da una vida increíble a la ciudad», dice Diego Quintanal. «Miras desde arriba, ves a todas las mascotas jugando y te anima», añade. Quintanal estaba en el arenero junto con 'Zeus', el perro de su compañera de trabajo. Aunque él también tiene su propia mascota. «Lo traigo cada vez que puedo, porque se lo pasa mucho mejor que en el parque».

Y es que en la playa los perros hacen de todo, ¡hasta surfear! Con su tabla de surf, Juan Manuel Santiago se adentra en el mar junto con sus labradores 'Frella', de dos años, y 'Coa', de cinco. Esta familia de mascotas surfistas comenzó con el anterior perro que tenía, 'Kiara'. «'Coa', fijándose en cómo lo hacía 'Kiara' se subió un día a la tabla» y, desde entonces, no ha bajado más. Poco a poco, 'Frella' comenzó a hacer lo propio viendo a 'Coa'. Un hobbie que, en principio, solo era de Santiago se ha convertido en un actividad en grupo. «Disfruto más con ellas que en solitario». Con el sol brillando, este primer día de perros «es perfecto».

En cambio, la galga 'Enia' ya estaba algo cansada después de una mañana de provecho. «Ya ha corrido todo lo que ha podido, desde la escalera dos a la ocho, claro», señala su dueña, Laura Castrillón. 'Enia' «estaba deseando poder venir. «En verano, cuando paseábamos por el muro miraba a la arena queriendo bajar», explica Castrillón. «Tiene una gran sensación de libertad», algo que no le sucede en otros lugares. «El parque de el 'solarón' está bien, pero es más cerrado. En la playa se pueden dar un chapuzón y, además, hay más luz. La sensación es distinta», argumenta.

Pero, quién disfruta más, ¿mascotas o dueños? «La perra, sin ninguna duda», dice Mayid Abaitbou. «San Lorenzo es una maravilla, está muy bien para los animales», añade. «Lo importante es que cada dueño recoja las necesidades de los animales», insta.

Bolsas para los excrementos y botella en mano. Esos son los elementos que no pueden faltar para Eduardo Fernández cuando saca a pasear a su husky 'Polo', de casi cuatro años. En su caso, disfruta «tanto o más» como su perra. «Disfruto mucho verle correr, porque se nota que lo agradece. No hay comparación», apunta. «En otros sitios también corre, pero aquí puede alternar más con los perros».

Para Fernández, la temporada perruna debería ser más larga. «Creo que en verano se debería dejar a los perros acudir al arenal. Quizás a partir de las ocho o de las nueve, pero que puedan estar», pide. Al igual que Abaitbou, señala que lo importante «es que los dueños sean conscientes de que la playa se comparte y limpien las necesidades de los animales para que al día siguiente esté en perfectas condiciones para los bañistas».