El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luz Casal, anoche, con Broncano haciéndole una reverencia.

Con este grito «cursi» se enteró Luz Casal de que iba a ser marquesa mientras viajaba hacia Asturias

La avilesina le cuenta a Broncano en 'La Revuelta' su reacción al enterarse del nombramiento y sus recuerdos del cole en Avilés: «No creo que ninguna de mis compañeras de clase haya acabado siendo monja»

A. Villacorta

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

El pasado mes de junio, Luz Casal fue nombrada marquesa por el rey Felipe VI y eligió serlo de «Luz y Paz». Así que anoche, cuando acudió como invitada al programa de David Broncano, ese 'salseo' tan aristocrático centró buena parte de la conversación.

La cantante avilesina, que fue a 'La Revuelta' a presentar su nuevo disco, titulado 'Me voy a permitir', le contó Broncano cómo se enteró de la noticia y cómo vivió ese momento tan surrealista. «Venía de A Coruña (...) y viajaba a Asturias con mi compañero y un amigo cuando me comentaron que me iban a pasar una llamada. Entonces, una persona representante de la Casa Real me dijo: 'Hola, Luz. Los Reyes han decidido concederte un título. Y la reacción fue muy cursi. Yo nunca empleo ese tipo de palabras (...), pero dije: '¡Yupi!'», relató entre las risas del personal.

Así que la flamante marquesa de Luz y Paz está encantada con el nombramiento y con compartir tan alta dignidad con el científico Carlos López-Otín y la fotógrafa Cristina García Rodero, a los que confesó que admira, aunque se sigue definiendo como «una mujer de aldea» y tirando de su particular retranca: «Aparte de que es un honor, es que hay gente que me cae regular y que está en un escalafón inferior. Y estoy deseando coincidir con ellos», bromeó.

Y lo que también dejó muy claro es que ya no pierde el tiempo en cosas que no le interesan, así que casi no acude ni a saraos ni a reuniones de familiares lejanos. Solo cuando «verdaderamente hay amigos», pero «no de relleno». Se arrepiente, eso sí, de no haber ido a las últimas cenas de antiguas alumnas del colegio de Las Doroteas, en Avilés, donde estudió tres años y del que guarda «muy buen recuerdo. Igual que de sus compañeras: «No creo que ninguna de ellas decidiese meterse a monja».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  8. 8 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  9. 9

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  10. 10

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Con este grito «cursi» se enteró Luz Casal de que iba a ser marquesa mientras viajaba hacia Asturias

Con este grito «cursi» se enteró Luz Casal de que iba a ser marquesa mientras viajaba hacia Asturias