Con este grito «cursi» se enteró Luz Casal de que iba a ser marquesa mientras viajaba hacia Asturias

El pasado mes de junio, Luz Casal fue nombrada marquesa por el rey Felipe VI y eligió serlo de «Luz y Paz». Así que anoche, cuando acudió como invitada al programa de David Broncano, ese 'salseo' tan aristocrático centró buena parte de la conversación.

La cantante avilesina, que fue a 'La Revuelta' a presentar su nuevo disco, titulado 'Me voy a permitir', le contó Broncano cómo se enteró de la noticia y cómo vivió ese momento tan surrealista. «Venía de A Coruña (...) y viajaba a Asturias con mi compañero y un amigo cuando me comentaron que me iban a pasar una llamada. Entonces, una persona representante de la Casa Real me dijo: 'Hola, Luz. Los Reyes han decidido concederte un título. Y la reacción fue muy cursi. Yo nunca empleo ese tipo de palabras (...), pero dije: '¡Yupi!'», relató entre las risas del personal.

Así que la flamante marquesa de Luz y Paz está encantada con el nombramiento y con compartir tan alta dignidad con el científico Carlos López-Otín y la fotógrafa Cristina García Rodero, a los que confesó que admira, aunque se sigue definiendo como «una mujer de aldea» y tirando de su particular retranca: «Aparte de que es un honor, es que hay gente que me cae regular y que está en un escalafón inferior. Y estoy deseando coincidir con ellos», bromeó.

Y lo que también dejó muy claro es que ya no pierde el tiempo en cosas que no le interesan, así que casi no acude ni a saraos ni a reuniones de familiares lejanos. Solo cuando «verdaderamente hay amigos», pero «no de relleno». Se arrepiente, eso sí, de no haber ido a las últimas cenas de antiguas alumnas del colegio de Las Doroteas, en Avilés, donde estudió tres años y del que guarda «muy buen recuerdo. Igual que de sus compañeras: «No creo que ninguna de ellas decidiese meterse a monja».