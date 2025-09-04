El traje clave en la Casa Real: Letizia Ortiz y su elección de Armani para un día histórico La Reina Letizia eligió un dos piezas blanco de la firma para su pedida de mano en 2003, un gesto de elegancia sobria que hoy se recuerda con motivo del fallecimiento del diseñador italiano a los 91 años

El traje de Armani que vistió la Reina Letizia para el día de su pedida, en 2003, y que repitió para el Día de San Valentín en 2019.

El mundo de la moda despide este jueves a Giorgio Armani, fallecido a los 91 años en Milán, según confirmó la empresa en un comunicado oficial. Considerado uno de los grandes maestros de la elegancia atemporal, su legado se extiende más allá de las pasarelas y alfombras rojas, alcanzando momentos históricos como el anuncio de compromiso entre el entonces Príncipe Felipe y Letizia Ortiz, futura Reina de España.

El 6 de noviembre de 2003, Letizia Ortiz apareció por primera vez ante los medios como prometida del heredero al trono español. Para la ocasión, celebrada en el Palacio de El Pardo, eligió un traje de chaqueta y pantalón blanco firmado por Giorgio Armani. El conjunto, confeccionado en seda y valorado en aproximadamente 1.800 euros, constaba de una chaqueta entallada de hombros estructurados, cuello en pico, cierre de tres botones y bolsillos frontales, acompañada de un pantalón recto a juego.

La elección no fue casual. El diseño transmitía sobriedad, pureza y sofisticación, valores que resonaban con el papel institucional que Letizia comenzaba a asumir. El look fue ampliamente elogiado por su minimalismo elegante y se convirtió en un referente inmediato de estilo dentro de la realeza europea. De hecho, el modelo se agotó rápidamente en tiendas y fue replicado por otras firmas ante la alta demanda.

Años más tarde, en febrero de 2019, la Reina Letizia rindió homenaje a aquel icónico diseño luciendo un conjunto similar durante un viaje oficial a Marruecos, esta vez firmado por Felipe Varela.

El fallecimiento de Giorgio Armani este jueves 4 de septiembre deja un vacío profundo en la industria de la moda, pero también una huella imborrable en la historia del vestir institucional. Su capacidad para unir estética y significado convirtió sus creaciones en símbolos de momentos trascendentales. El traje blanco de Letizia Ortiz es, sin duda, uno de ellos.