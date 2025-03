El vestido negro todoterreno que arrasa en Instagram y que llevarás con botas

alba llano Miércoles, 20 de noviembre 2019, 12:53 Comenta Compartir

No existe tendencia o prenda novedosa que consiga superar a un vestido negro. Una prenda básica que se ha ganado el mismo hueco en nuestro armario que nuestros vaqueros favoritos y que año tras año acaba convirtiéndose en esa prenda inseparable de la que resulta imposible prescindir. Las razones de que esto sea así son muy obvias: sientan bien a cualquier edad, siempre son tendencia y lo mejor de todo es que se adaptan a cualquier ocasión sin importar si se trata de un look de diario, un estilismo de oficina o para llevar a un evento. Por todo esto, no nos extraña que la mayoría de influencers ya hayan elegido el vestido negro perfecto del otoño. Una prenda que esta vez han encontrado en Zara y que hemos visto día sí día también en la mayoría de redes sociales. De hecho va camino de convertirse en la prenda viral más buscada de la temporada.

La influencer Mery Turiel fue de las primeras en hacerse con esta pieza. Una prenda que combinó magistralmente con otra de las tendencias clave de la temporada: las botas altas. En este caso prefirió decantarse por unas botas de ante en color marrón claro y combinadas con un bolso a juego.

Un vestido sencillo pero diferente que cumple todos los requisitos para entrar en la lista de las prendas más buscadas del otoño sobre todo porque encaja perfectamente, tanto para los días de entretiempo, como para los días más fríos de otoño. Una idea para afrontar la bajada de temperaturas con esta prenda, nos la ha dado Pilar Jambrina con este estilismo en el que ha optado por combinar este vestido con una camiseta básica blanca, medias negras, botas de estilo cowboy y detalle de cinturón.

Coco Raquel tampoco se ha resistido a llevar este vestido. Pero en su caso, lo ha combinado con tonalidades granates a través de una blusa lencera de tirantes, un bolso de ante y unas botas altas a juego.

Teresa Mora ha sido otra de las influencers que también se ha decantado por esta prenda viral, pero en su caso ha preferido darle un estilo mucho más rockero al outfit. Para ello, también ha optado por combinarlo con botas, pero en su caso con un diseño de estilo militar, con plataforma y detalle de estampado animal.

Ampliar Teresa Mora (21 Buttons)

Las influencers nos lo han demostrado, este vestido se convertirá en la prenda todoterreno este otoño y todo gracias a su diseño cruzado y en color negro que combina con todo y que es la comodidad personificada, también por su detalle de volantes que siguen siendo tendencia, por su corte midi que favorece incluso a las más bajitas y porque podrás llevarlo con botas de estilo cowboy, botas de caña alta, militares, con plataforma... Sea cual sea el diseño que elijas conseguirás elevar tu estilismo aún más.

Ampliar Vestido de punto con escote pico, manga larga y detalle de volante, 39,95 euros. Zara

La prenda en cuestión se encuentra aún disponible en la web de Zara por 39,95 euros. Pero su precio asequible y el hecho de que sea el nuevo vestido viral, lo convierten también en la prenda con más posibilidades de agotarse en tiempo récord, al igual que sucedió con el jersey trenzado de Mango que más triunfa.