Los motivos de Marcos Llorente para usar gafas amarillas o rojas: «No es una moda 'biohacker'»

El revuelo por las gafas de Marcos Llorente no cesa. Tras días de críticas y bromas en redes sociales, el jugador del Atlético de Madrid publicó un mensaje en Instagram para aclarar el porqué de este accesorio que se ha convertido en parte de su rutina diaria. En su explicación, el futbolista detalló que usa gafas con cristales amarillos durante el día en interiores para filtrar la luz artificial de pantallas y lámparas, y gafas con cristales rojos por la noche con el objetivo de reducir la exposición a la luz azul y favorecer el descanso.

«Protejo mi biología», escribió Llorente, defendiendo que no se trata de una moda ni de una excentricidad, sino de un hábito basado en principios fisiológicos. Según explicó, la luz azul fuera de su contexto natural —el día— actúa como un tóxico, ya que interfiere en la producción de energía de las mitocondrias y altera los ritmos circadianos. De ahí que, en su opinión, estas gafas le ayuden a dormir mejor y a mantener un rendimiento más equilibrado.

«Tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí», añade Llorente. El futbolista, además, quiso dejar claro que el uso de estas gafas nada tiene que ver con «una moda 'biohacker'». Según él, «es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED«. «Si te molesta, discútelo con la biología, no conmigo», remató en su publicación.

La polémica ha trascendido al terreno científico y mediático. Oftalmólogos y expertos en cronobiología han intervenido para matizar sus declaraciones: algunos reconocen que los filtros amarillos o rojos pueden reducir la fatiga visual y mejorar la higiene del sueño, pero subrayan que no existe consenso científico sólido sobre los beneficios a largo plazo. Asociaciones médicas recuerdan que la luz azul no provoca daños directos en la retina, aunque sí puede alterar los ciclos de sueño si se recibe en exceso durante la noche.

El debate ha llegado incluso al mundo del deporte y la comunicación. El periodista Juanma Castaño apareció en directo con unas gafas rojas similares, asegurando que «dormía mejor que nunca», mientras que futbolistas como Koke, Morata o incluso Haaland han mostrado su apoyo a Llorente, normalizando el uso de este accesorio. Llorente, lejos de replegarse frente a las críticas, ha dejado claro que seguirá fiel a sus rutinas: «No es opinión, es biología». «La de verdad», matiza.