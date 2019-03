Patricia Conde, multada por Hacienda tras ser delatada por el portero de su casa 01:00 Patricia Conde. / E. C. La Agencia Tributaria sanciona a la presentadora por deducirse el IVA de gastos como la reforma de su casa o un coche a través de una sociedad EL COMERCIO Gijón Domingo, 17 marzo 2019, 20:18

Patricia Conde será sancionada por Hacienda por deducirse el IVA de los gastos de la reforma de su casa en el barrio madrileño de La Moraleja a través de su sociedad 'Creative Management y Producciones'. La multa ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la causa, según recogen varios medios nacionales, ha sido clave la declaración del del portero de su vivienda, quien habría confirmado a la Justicia, en contra de la declaración de la vallisoletana, que sí es su residencia habitual.

Además de los gastos correspondientes a la obra de su casa, Conde habría conseguido deducirse los gastos del IVA de otros «caprichos» como su coche, dos móviles ropa interior, perfumes e incluso maquillaje, según recoge ABC.

Esta multa evidencia que la presentadora no resuelve sus problemas con el fisco. El pasado verano pasado se destapó que tenía una deuda de casi dos millones de euros con Hacienda y ella se defendió a través de una publicación en sus redes sociales. «Nunca me gustaron aquellos que ven cómo están apedreando a alguien y se unen a tal masacre sin preguntar. Quizá porque la desinformación y la ignorancia nos transforma en salvajes. Respecto al último listado de Hacienda para público escarnio de los que no saben o no quieren distinguir a un defraudador de uno que se defiende del abuso de Hacienda os diré que la Agencia tributaria pierde más del 51% de las causas en los tribunales, pero, al fin y a la postre, arruinan lo q has construido. A mí todavía no me ha juzgado nadie», escribió.

«Todas las actas están pendientes de sentencia y tendrá que ser el tribunal superior de justicia quien me diga si debo pagar o no. Afortunadamente me gano muy bien la vida y jamás he dejado ni un céntimo de euro sin declarar. La razón de todo esto entiende que en un determinado momento, q se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte, sin perjuicio de que en todas sus actuaciones reconozca que declaré todos mis ingresos SIEMPRE», proseguía. «Me seguiré defendiendo de todos aquellos a los que parece no gustarles que las mujeres ganemos, en cualquiera de los sentidos que le quieran dar. Todo está en manos de mis abogados, así que…ahora si me disculpan, tengo mucho trabajo. Gracias», acababa.