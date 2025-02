'En el nombre de Rocío' será la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco

EL Comercio Gijón Jueves, 3 de junio 2021, 12:26 | Actualizado 12:39h. Comenta Compartir

Después de doce capítulos de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y la emisión de un especial, Rocío Carrasco volvió anoche a los platós para hacer balance de lo que había supuesto su relato tanto a nivel personal como social.

El documental de Rocío, lejos de poner punto y final, no terminó anoche y contará con una segunda entrega como ya había anunciado Jorge Javier Vázquez. 'En el nombre de Rocío' es el título de esta nueva temporada, que ya anunciaron llegará en otoño a Telecinco.

EN EL NOMBRE DE ROCÍO. OTOÑO 2021 pic.twitter.com/Rjgge75mI9 Mediaset España (@mediasetcom) June 2, 2021

Durante la emisión de la entrega extra de 'Rocío', Carlota Corredera presentó el tráiler de 'En el nombre de Rocío'. Un video que muestra imágenes de la protagonista en Chipiona. «Pensaron que Chipiona les pertenecía, pensaron que su desprecio quedaría impune, pensaron mal», rezaban los títulos, que añadían: «Y creyeron que la más grande no se dio cuenta».

En poco más de dos minutos, el avance señala la «avaricia, la traición, los secretos, la venganza y la hipocresía» como temas que tratarán. Al final, la voz de Carrrasco sentencia: «Se creían que no iba a venir por las condiciones en las que estaba. No tengo que conquistar Chipiona, solo tengo que venir y lo he hecho».

Rociíto adelantaba los temas de los que tratará después de ser preguntada por la periodista: «¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Amador Mohedano, con tus hermanos Gloria y José Fernando, con Ortega Cano y con Rosa Benito?», a lo que ella respondió: «Sí, ha llegado». Rocío Carrasco pondrá en jaque al clan y dará su versión de por qué no se habla con ellos.