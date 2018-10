Techi y Omar vuelven a las andadas Omar y Techi bajo las mantas / TELECINCO Solo 24 horas ha durado el distanciamiento entre el rapero y la ex de Kiko Rivera EL COMERCIO Gijón Sábado, 6 octubre 2018, 14:44

24 horas. Eso es lo que han tardado Omar y Techi en retomar su tórrida relación. Después de poner punto y final a la historia debajo de las sábanas han vuelto a acercar posturas tras una conversación en la casa más famosa de Guadalix.

La ex de Kiko Rivera confesó a Omar que cada vez tenía menos presente a su ex y que su gran preocupación ahora era encariñarse con él. Una declaración a la que Omar respondió con un: «A mí me valen los hechos, no las palabras».

Si en un principio el de Pan Bendito mostraba un actitud fría y no parecía ablandarse, al final llegó a decirle a Techi: «Tienes media cruz puesta, pero ayer tenías una cruz entera. Dices que tienes miedo a encariñarte de mí, pero como me vaya el jueves no te va a dar tiempo... No me gusta que estemos picados por tonteríss»«.

Fue después de que Omar y Techi pasaran por el confe cuando compartieron con sus compañeros la noticia de su vuelta. La reacción del resto de concursantes del 'reality' no fue precisamente muy favorable para la pareja. Suso cree que Techi «quiere pareja y le da igual quien sea» mientras que Toni desconfía de los cambios de opinión de Techi: «Ayer decía que echaba de menos al ex novio...y ahora vuelve con Omar. No es normal».