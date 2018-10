Sofía Suescun termina llorando tras llamar «rastrera» a Belén Esteban La hija de Maite Galdeano se enfrenta a la coladoradora de 'Sálvame' EL COMERCIO Lunes, 1 octubre 2018, 16:44

Este domingo, Isa Pantoja tuvo que enfrentarse a los colaboradores del 'Debate' de 'GH VIP'. La hija de la tonadillera entró durante el programa en una discusión sobre si es bueno o no hacer «bolos». Una discusión en la que todos quisieron participar.

«Es igual de lícito buscarte la vida así (con los bolos) que ir a un 'Deluxe' a contar tu vida», le recriminaba Suescun a Isa. Ante tal comentario, Belén Esteban quiso sacar la cara por la hija de la cantante y su respuesta no gustó nada a la ganadora de 'Supervivientes'. «Ella ha rajado de su madre pero tú has rajado de tu padre en una revista. Estáis a la par. Todos hemos hablado de nuestra vida».

En ese momento, la hija de Maite Galdeano intentó frenar a la habitual de 'Sálvame', mientras se mostraba notablemente afectada: «No puedes comparar. Su madre es una mujer que ha hecho lo mejor para ella, mi padre no. No puedes ir por ahí y ser tan rastrera. No tienes ni idea de la vida que he llevado yo con mi padre».

Fue entonces, tras decir estas palabras, cuando Sofía Suescun se sentó en su sitio y se ponía a llorar.