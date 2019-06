Los últimos detalles de la boda de Belén Esteban, al descubierto Belén Esteban ya lo tiene todo preparado para la gran boda. Los invitados no podrán acceder con los teléfonos móviles y habrá un sistema anti-drones para que no se puedan captar imágenes aéreas EL COMERCIO Viernes, 21 junio 2019, 21:24

Belén Esteban cuenta las horas para que llegue el gran día. La colaboradora de 'Sálvame' contraerá por segunda vez matrimonio y en esta ocasión lo hará con Miguel, su novio durante los últimos seis años.

En torno a este enlace ha habido muchas incógnitas, que posiblemente no acaben por despejarse hasta el último minuto. ¿Qué compañeros de programa acompañarán a la 'Princesa del Pueblo' en este día tan especial? ¿Quién se ocupará del diseño del vestido? ¿Será un boda con más glamur que la de Sergio Ramos y Pilar Rubio?

Aunque su intención era casarse por la iglesia, de momento tendrá que conformarse con una ceremonia civil al no contar aún con la nulidad del primer matrimonio con Fran Álvarez. No hay que olvidar que con Jesulín de Ubrique no pasó por el altar y que lo único que tienen en común es su hija Andrea.

El evento tendrá lugar este sábado de tarde en la finca La Vega del Henares, en Alcalá de Henares. Consta de 500 hectáreas y cuenta con capacidad para 600 personas. Alguna revista del corazón ha desvelado estos días que los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de luces y actuaciones musicales.

Invitaciones a la boda

Desde hace meses ya se sabe la lista de invitados, muchos de los cuales pertenecen al universo 'Sálvame', entre los que han confirmado su presencia María Patiño, Kiko Hernández, Mila Ximénez, Paz Padilla, Terelu Campos, Lydia Lozano, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera o Gema López.

El encargado de acompañar a Belén Esteban hasta el altar será el director de 'Viva la Vida' Rául Prieto, gran amigo de la colaboradora desde que ambos coincidiesen en 'Sálvame'.

¿Habrá exclusiva?

La finca contará con unas importantes medidas de seguridad, en principio para proteger una exclusiva. Aunque lo había negado, en los últimos días la propia Belén Esteban se encargó de confirmar la venta de l enlace.. Incluso contará con potentes focos para deslumbrar a los fotógrafos que intenten inmortalizar algún momento de la boda desde el exterior y un sistema antidrones para que ningún aparato pueda grabar imágenes áreas.

Pero estas medidas de protección también afectarán a los 300 invitados a la boda, que tendrán prohibida la entrada a la instalación con teléfonos móviles y cámaras.