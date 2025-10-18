Los acusados del crimen de Justel en Fomento, Gijón, alegan que no tenían intención de matar Bryan H. M. pide ser condenado a tres años y medio por homicidio imprudente. Adrián G. G. aún no ha presentado el escrito de defensa

Gijón Sábado, 18 de octubre 2025

Bryan H. M., acusado de matar a José Antonio Justel a las puertas de un pub de Fomento, en Gijón, en noviembre de 2023, mantiene que no tenía ánimo de matar y solicita ser condenado por un delito de homicidio imprudente, con una pena de tres años y medio de prisión. El otro procesado, en la misma causa, Adrián G. G., mantiene la misma línea, si bien aún no ha interpuesto su escrito de defensa en el juzgado que instruye la causa.

La fiscalía solicita para ambos quince años de cárcel al considerarles autores de sendos delitos de homicidio, a lo que se añaden otros diez años más de libertad vigilada para cada uno de ellos. Serán juzgados por un jurado popular en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. La vista oral no está aún señalada en el calendario, será previsiblemente en primavera de 2026.

La acusación pública sostiene que la madrugada del 11 de noviembre de 2023, los dos acusados estaban en un local de la calle Marqués de San Esteban, donde se inició una discusión entre ambos y Justel, de 44 años. El personal de seguridad expulsó a los dos acusados que, antes de abandonar el pub, se dirigieron visiblemente alterados a la víctima con expresiones como «hijo de puta, te vamos a matar, primo, primo».

Esperaron en el exterior del local a que Justel saliera y, cuando esto se produjo, pasados seis minutos de las tres de la madrugada, se abalanzaron sobre él. Uno le propinó un fuerte golpe con el codo en la cabeza, lo que provocó que la víctima se cayera al suelo, donde continuó golpeándolo de forma reiterada y con violencia. Como consecuencia de la agresión horas después en el HUCA al no poder superar las lesiones. Trabajaba como cartero y tenía un hijo de corta edad.

La acusación particular, ejercida por los padres del fallecido, eleva la solicitud de condena a los 17 años de prisión (15 años por el homicidio y otro dos por el delito de amenazas) y solicita como responsabilidad civil el abono de 400.000 para los progenitores de la víctima. Pide, además, que los dueños del pub y la empresa responsable de la seguridad indemnicen a los padres de José Antonio Justel al considerar que tienen responsabilidad.