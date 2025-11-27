El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directora de la Fundación de Servicios Sociales, Covadonga Landín; la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, este miércoles, en la reunión con la Red de Entidades de Inclusión Activa (Redia) de Gijón. José Simal

Las entidades sociales de Gijón asumirán el traslado temporal del Albergue Covadonga

El proceso, que descarta el Hogar de San José como destino de los usuarios, estará articulado a través de un equipo técnico creado expresamente para este propósito

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:43

Comenta

Más vale tarde que nunca. Un mes después de anunciar el traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga al Hogar de San José ... y el conflicto generado por esta decisión, el Ayuntamiento de Gijón se reunió este miércoles con las 22 entidades del tercer sector que forman la Red de Entidades de Inclusión Activa (Redia) para buscar una «solución consensuada» y que aúne todas las sensibilidades. Y parece que lo ha conseguido. Finalmente, serán las entidades sociales las que asuman el realojo temporal de los usuarios durante los dos años que duren las obras de reforma del Albergue.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

