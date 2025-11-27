Las entidades sociales de Gijón asumirán el traslado temporal del Albergue Covadonga

Más vale tarde que nunca. Un mes después de anunciar el traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga al Hogar de San José ... y el conflicto generado por esta decisión, el Ayuntamiento de Gijón se reunió este miércoles con las 22 entidades del tercer sector que forman la Red de Entidades de Inclusión Activa (Redia) para buscar una «solución consensuada» y que aúne todas las sensibilidades. Y parece que lo ha conseguido. Finalmente, serán las entidades sociales las que asuman el realojo temporal de los usuarios durante los dos años que duren las obras de reforma del Albergue.

Así lo acordaron este miércoles Alcaldía y la Redia. El nuevo proceso, que descarta definitivamente el Hogar de San José como destino de los usuarios, estará liderado por un equipo técnico creado expresamente para este propósito. «Damos por cerrado un debate que nunca debió existir y que generó discursos de odio que nunca representarán a esta ciudad», afirmó la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien aclaró que, a la hora de alcanzar el acuerdo, «hemos ponderado una solución que proteja a los usuarios del Albergue y garantice la atención que merecen como vecinos de Gijón».

Aclaraciones de Guzmán Pendás

El concejal del PP Guzmán Pendás, presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, presente esta tarde en la mesa presidencial de la reunión extraordinaria de la Redia en el Ayuntamiento, ha manifestado tras la celebración de ésta que no se ha tomado aún ninguna decisión definitiva sobre el realojo de las personas usuarias del Albergue Covadonga, pero sí se ha acordado avanzar de forma consensuada hacia una solución compartida y alternativa a la propuesta inicial.

Pendás ha señalado que en la reunión sí se acordó que sean de nuevo los equipos técnicos quienes lideren la búsqueda de una alternativa para el realojo, trabajando con tiempo y con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible. Ha subrayado que las decisiones en esta materia deben basarse en el rigor de los profesionales que trabajan contra el sinhogarismo, que llevan más de un año en este asunto con gran responsabilidad, y que ahora volverán a encabezar el proceso con el apoyo de la Redia, quienes aportarán su experiencia y conocimiento, conformando un equipo motor para seguir buscando alternativas siempre de consenso.

El concejal, para evitar malentendidos, ha querido señalar que la implicación de las entidades de la Redia no significa que vayan a ofrecerse como alternativa al realojo a través de una distribución entre ellas, sino que su compromiso es estar a disposición de formar parte del grupo motor que buscará la solución. Pendás ha reiterado que su compromiso es dejar trabajar a los técnicos y respaldar su criterio en la búsqueda de la mejor respuesta posible, tanto para las personas más vulnerables como para la convivencia en la ciudad.

Garantizar atención adecuada

Por su parte, las entidades de la Redia han emitido un comunicado conjunto en el que han remarcado su profundo rechazo a «las expresiones o conductas de odio, estigmatización o discriminación de las personas en situación de sinhogarismo», actitudes que, a su juicio, «ponen en riesgo la convivencia en el vecindario».

Además, reafirmaron también su compromiso de «acompañar a los usuarios del Albergue en sus procesos de incorporación social para favorecer su bienestar y atención adecuada». Pero también de «construir una ciudad que se sustente en los valores de la solidaridad, convivencia en comunidad y respeto mutuo», haciendo un llamamiento a «su carácter abierto y comprometido».

Un escrito que la alcaldesa aprovechó para hacer suyo y destacar que, «cuando Gijón lo pide, sus entidades siempre están a la altura de las circunstancias».