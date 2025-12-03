Moriyón: «No habrá exposición del Piñole en el Revillagigedo si la comisión del legado la rechaza»

Iván Villar Gijón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:11 Compartir

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, avanzó esta mañana, en un encuentro con la redacción de EL COMERCIO celebrado en la caja escénica del Teatro Jovellanos, la renuncia del Ayuntamiento a organizar en el Palacio de Revillagigedo una exposición temporal de la colección de Nicanor Piñole mientras se acometen las obras de mejora de su actual sede en el antiguo Asilo Pola. «A la comisión del Piñole no le gusta y prefiere tener las obras en un almacén. Y este Ayuntamiento no se empeñará en algo que rechaza la comisión que vela por ese legado. No pondremos en marcha ninguna exposición», afirmó la regidora a pesar de afirmar que no entendía esa postura. «Me resulta inexplicable que no entiendan que esa exposición sea una buena idea, porque a la vista está el éxito absoluto que han tenido las exposiciones que ya hemos celebrado ahí, pero si la comisión lo rechaza, no nos vamos a empeñar en ello», indicó. Remarcó no obstante que siguen en pie los planes para el futuro traslado de la colección a un edificio de nueva construcción que se levantará junto a Tabacalera y en el que se invertirán 6 de los 21 millones de euros que hay destinados a lo que definió como «un transatlántico cultural». Anunció por otra parte que el inicio de las obras de Tabacalera tendrá lugar «en la primavera de 2026» y que la empresa adjudicataria «está empeñada en hacerlas más rápido» de los 40 meses que estaba previsto que duraran los trabajos.