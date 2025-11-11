El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Estado actual del edificio de Tabacalera, que se convertirá en un centro de arte. DAMIÁN ARIENZA
Gijón

Adjudican la obra de Tabacalera: 21,2 millones y 42 meses de plazo

La UTE de Proforma y Terra Ingenieros hará una obra «importantísima para Gijón», destaca la alcaldesa. La otra candidata, eliminada por temas técnicos

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la madrileña Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones y la ingeniería asturiana Terra Ingenieros será la encargada ... de llevar a cabo una obra que, en palabras de la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, «es importantísima para Gijón», la del futuro Centro de Arte Tabacalera Gijón. Las obras incluyen la remodelación de la antigua fábrica de tabacos y la construcción, en un solar anexo, de dos edificios de nueva planta. Uno de ellos albergará la colección del pintor gijonés Nicanor Piñole que hoy se expone en el antiguo Asilo Pola de la plaza de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  2. 2 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  4. 4

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  5. 5 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  6. 6 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  7. 7 Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»
  8. 8 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  9. 9 34 años sin poner rostro a un crimen: las claves de una investigación que permitió identificar a una joven avilesina asesinada
  10. 10 Fallece Tino Brugos, pionero de los movimientos sociales asturianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Adjudican la obra de Tabacalera: 21,2 millones y 42 meses de plazo

Adjudican la obra de Tabacalera: 21,2 millones y 42 meses de plazo