Adjudican la obra de Tabacalera: 21,2 millones y 42 meses de plazo

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la madrileña Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones y la ingeniería asturiana Terra Ingenieros será la encargada ... de llevar a cabo una obra que, en palabras de la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, «es importantísima para Gijón», la del futuro Centro de Arte Tabacalera Gijón. Las obras incluyen la remodelación de la antigua fábrica de tabacos y la construcción, en un solar anexo, de dos edificios de nueva planta. Uno de ellos albergará la colección del pintor gijonés Nicanor Piñole que hoy se expone en el antiguo Asilo Pola de la plaza de Europa.

Al concurso de licitación de los trabajos en Tabacalera se habían presentado dos ofertas: la de la UTE y la de la constructora gallega Citanias, cuya propuesta económica ni se llegó a conocer al quedar excluida del proceso por su oferta técnica.

La mesa de contratación se reunió por la mañana, a puerta cerrada, y decidió que finalmente será a la UTE a la que se encarguen los trabajos en Tabacalera. Al margen de ser la única oferta válida que quedó sobre la mesa, su propuesta obtuvo la máxima puntuación prevista, cien puntos de cien: 32 por el precio; 20 por el plazo de garantía (72 meses) y 48 por los criterios sometidos a juicio de valor (adecuación del proyecto y proceso constructivo).

De esta forma, Terra Ingenieros y Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones asumirán los trabajos por 21.257.747 euros, una oferta que no difiere mucho del precio con el que se lanzó la licitación: 21,4 millones de euros.

El proceso para formalizar el contrato podría alargarse ahora unos meses más. Fuentes municipales han hablado de que los trabajos podrían comenzar en abril de 2026. Según la previsión, la obra irá por fases para tratar de agilizar la relativa al Museo Piñole, que se quiere abrir en 2027. Iniciándose en abril del próximo año, y si se cumplen los 42 meses del plazo de ejecución previstos (esto es, tres años y medio), el resto de la obra se tendría que entregar en octubre de 2029.

Colecciones artísticas

Tal y como está previsto, el edificio histórico de Tabacalera reservará sus dos plantas superiores a la exposición de colecciones artísticas mientras que en la planta baja se mostrarán la historia de Gijón y los restos arqueológicos descubiertos en la zona. La antigua iglesia se destinará a albergar todo tipo de propuestas culturales.

Separados por una plaza-vestíbulo, que también servirá de conexión entre Cimavilla y el Cerro –uniendo la calle María Bandujo con la de Emilio Muñiz 'El Negro'–, se levantarán dos edificios de nueva construcción. Como queda dicho, uno de ellos acogerá el futuro Museo Nicanor Piñole. Habrá también un salón de actos, una cafetería con restaurante y oficinas de Cultura.

Obras en marcha en Gijón

La ingeniería asturiana Terra, fundada en 1997 y con sede en Oviedo, combina trabajos de obra civil con otros de edificación. En Gijón ha participado en la obra del recientemente inaugurado consultorio de Nuevo Roces –curiosamente, colaborando con Citanias, la empresa que ahora ha quedado descabalgada del proyecto de Tabacalera– y en proyectos como la recuperación de la fuente de la plaza del Carmen, el carril bus de la avenida de la Costa o la remodelación de la intersección entre Gloria Fuertes y la carretera de Ceares.

En la actualidad, también en UTE con Proforma, su compañero de viaje en esta nueva licitación, tiene en marcha las obras de rehabilitación integral del Colegio Público de Educación Especial de Castiello.

La constructora madrileña Proforma pertenece al grupo Urvios –que en plena pandemia construyó en tiempo récord en Madrid el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal– y está especializada «en la restauración del patrimonio histórico y la rehabilitación de inmuebles de interés histórico-artístico».

En Gijón, la empresa ha acometido obras muy diferentes, como la construcción de cuatro naves nido en el polígono de Los Campones o la reforma de la cocina y los comedores de la Residencia Mixta del ERA, en Pumarín.