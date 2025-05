La alcaldesa de Gijón se plantea llevar al Puerto a los tribunales por la cesión de los terrenos de Naval Azul

«El Ayuntamiento de Gijón va a hacer valer los derechos de toda la ciudadanía y lo hará donde sea necesario», así de contundente se ... mostró este martes la alcaldesa de Gijón en una entrevista radiofónica, dejando claro que se plantea llevar al Puerto a los tribunales por la cesión de los terrenos de Naval Azul. Carmen Moriyón, que también es vicepresidenta del consejo de administración del Puerto, se mostró muy crítica con la actitud de la nueva presidenta de El Musel, que se niega a cumplir los acuerdos adoptados por su antecesor en el cargo. «La presidenta de la Autoridad Portuaria, que tiene en las cuentas un beneficio neto de 3.900.000 euros, nos debe la cesión», dijo.

«No están cumpliendo el contrato que firmamos y llevamos tres meses de retraso, que se cumplen el domingo que viene, porque el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, ya dio el visto bueno el 11 de febrero». «¿Piensa reforzar las relaciones con la ciudad así?, ¿pero usted qué dice, que quiere colaborar y arreglar el frente marítimo? Tiene usted seis kilómetros para mejorar y se empeña en 417 metros que tiene que ceder por contrato al Ayuntamiento», afirmó Carmen Moriyón en un tono muy tajante.

La alcaldesa reconoció que no comprende los motivos por los que Nieves Roqueñí ha llevado al Puerto y a la Ayuntamiento a esta situación de enfrentamiento. «Ha muy pocas explicacions, por no decir ninguna, por parte de la Autoridad Portuaria de por qué este empecinamiento en no cumplir un contrato», comentó.

Insistió también Carmen Moriyón en que la presidenta el El Musel «si quiere reforzar las relacions con la ciudad que defienda Gijón y reivindique los accesos al Puerto y que nos saque los camiones de La Calzada». La regidora intentó, sin éxito, que Nieves Roqueñí incluyera en el orden del día de la última reunión del consejo de administración la finalización del expediente de cesión de la franja al Ayuntamiento.