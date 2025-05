Ampliar Franja litoral de los terrenos de Naval Gijón, cuya propiedad se disputan el Ayuntamiento y el Puerto. José Simal

Ángela Pumariega: «El Musel no puede ser rehén del sectarismo socialista, Gijón no lo merece» La vicealcaldesa de Gijón exige a Nieves Roqueñí, por la disputa de la franja de Naval Azul, que «se preocupe de lo que le atañe y no contribuya al cerco a la ciudad»