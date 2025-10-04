El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lugar de la agresión, en el barrio de El Llano. J. M. Pardo

Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón

La víctima, de 34 años, fue atacada por dos jóvenes en marzo de 2024 cuando volvía a su casa de El Llano de madrugada

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:50

El menor detenido en marzo de 2024 por agredir brutalmente a un hombre de 34 años en El Llano, en Gijón, y provocarle lesiones por las que permaneció en la UCI en el Hospital Universitario Central de Asturias deberá cumplir un año y medio de internamiento como autor de un delito homicidio en grado de tentativa y otro de robo con fuerza.

El juez de Menores, a petición de la fiscalía, le impuso también una medida de un año de libertad vigilada y una orden de alejamiento y comunicación durante tres años.

La víctima, representada por el abogadal Ignacio Manso Platero, está a la espera del juicio al que se enfrentará el otro arrestado, mayor de edad y cuyo procedimiento se instruye en los juzgados ordinarios. Dada la gravedad de los hechos, el detenido permaneció en prisión preventiva durante aproximadamente tres meses.

El herido se recupera aún de las graves lesiones craneoencefálicas que sufrió y que le llevaron a permanecer durante diez días en el HUCA.

Trabajaba de camarero en un negocio de hostelería muy próximo al lugar de la agresión y fue atacado cuando regresaba a casa a las 4 de la madrugada, en el cruce de las calles Eleuterio Quintanilla y la avenida Schulz. Se apeó de un taxi cerca de su casa y fue ahí cuando se produjo un encuentro fortuito con los atacantes. Al parecer tuvieron un primer enfrentamiento verbal y a continuación, los dos jóvenes la emprendieron a golpes con él con una violencia inusitada. Un sereno y varios testigos posibilitaron que los sospechosos pudieran ser detenidos poco después en las inmediaciones. Huyeron dejando a la víctima inconsciente y gravemente herida después de patearle la cabeza cuando yacía en el suelo inconsciente. «Salvó su vida de milagro», dice su entorno.

