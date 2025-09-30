Un año y medio de cárcel para un pirómano de coches en Gijón Fue detenido tras incendiar en septiembre de 2022 tres vehículos aparcados en la travesía del Mar, junto al tallerón de Duro Felguera

Olaya Suárez Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 16:29

Un año y medio de cárcel por el incendio intencionado de tres coches aparcados en la travesía del Mar, en El Natahoyo, en septiembre de 2022. La Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, ha desestimado el recurso interpuesto por un hombre procesado por los daños provocados en dos vehículos.

Considera el tribunal que la sentencia del Penal 3 no vulnera la presunción de inocencia y se ajusta a la legalidad. El individuo está considerado autor de un delito de daños por incendio, y además de la condena de un año y medio de cárcel, deberá indemnizar a los dueños de los coches con una cantidad aproximada de 13.000 euros.

Fue detenido por la Policía Nacional dos días después del incendio. Su imagen quedó recogida en las cámaras de seguridad instaladas en el tallerón de Duro Felguera. En el momento de su arresto manifestó que el causante del fuego pudo haber sido él porque había estado «justo al lado fumando un chino». Sin embargo, la Brigada de la Policía Científica determinó que se habían utilizado sustancias acelerante para avivar las llamas.