Fachada lateral del futuro supermercado de Mercadona, con un diseño similar a la del estadio de El Molinón ubicado a escasos metros. Paloma Ucha

Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón

Traerá consigo el cierre de la tienda actualmente en servicio en Somió, aunque su plantilla será recolocada en las nuevas instalaciones

M. M.

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:45

Ya hay fecha confirmada para la apertura del supermercado de Mercadona en el entorno de El Molinón, en Gijón. La inauguración será el lunes 20 de octubre y traerá consigo el cierre de la tienda actualmente en servicio en Somió el sábado 18, aunque su plantilla será recolocada en las nuevas instalaciones eficientes junto al estadio gijonés cuyo diseño hace guiños al revestimiento textil que envuelve El Molinón obra de Joaquín Vaquero Turcios. Este nuevo supermercado también contará con aparcamiento propio.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, este nuevo equipamiento comercial será el 'buque insignia' de Mercadona en Gijón y se configurará como un edificio singular mimetizado con el entorno desde el punto de vista urbanístico. Su superficie comercial, la que pisarán quienes acudan allí a comprar, será de 1.675 metros cuadrados.

El pasado 25 de septiembre abrió abrió otra tienda eficiente de esta misma firma en Porceyo, en el entorno del nuevo parque comercial Ronda Roces (ampliación de Alcampo). Dispone de 152 plazas de aparcamiento y ofrece el servicio 'Listo para comer', con una amplia oferta de platos.

Ambas tiendas, que serán de las más grandes en formato de supermercado en Gijón, darán empleo a un centenar de personas. En Porceyo la plantilla estará en torno a las 50 personas y en El Molinón sobre 56.

