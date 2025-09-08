Apuñalado un joven de 22 años en Gijón La víctima sufrió heridas por arma blanca tras ser atacado en las inmediaciones del puente de Carlos Marx por otro individuo que ya está detenido

Olaya Suárez Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:04

Apuñalamiento en Gijón. Un joven de 22 años resultó el sábado herido por arma blanca en las inmediaciones del puente de Carlos Marx en el trascurso de una discusión con otro individuo. El agresor fue detenido por los agentes de la Policía Local, que acudieron alertados por testigos.

El violento episodio tuvo lugar sobre las 23 horas del sábado. Al parecer, tanto la víctima como el agresor son usuarios habituales de los centros asistenciales de la ciudad. En un momento dado, se enzarzaron en una trifulca que acabó con uno de ellos herido por arma blanca. Fue atendido por los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y trasladado al Hospital de Cabueñes.

Por su parte, el presunto agresor fue arrestado por los agentes de la Policía Local. Lo trasladaron a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional hasta pasar a disposición del juzgado de guardia, presumiblemente, como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

En junio otro joven de 27 años resultaba herido tras ser apuñalado en un parque de la avenida Schulz. En esa ocasión el atacante consiguió huir, si bien fue identificado y arrestado por la Policía Nacional unos días después.