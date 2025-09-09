En libertad con cargos el detenido por apuñalar a un joven en Gijón El juzgado de guardia, a petición de la fiscalía, le impone una orden de alejamiento de la víctima, quien recibió el alta hospitalaria tras curarle las heridas por arma blanca

Olaya Suárez Gijón Martes, 9 de septiembre 2025, 12:20

El detenido por apuñalar a un joven en Gijón ha quedado en libertad con cargos como presunto autor de un delito de lesiones graves. La jueza de Instrucción número 5, en funciones de guardia, a petición de la fiscalía, le impone una orden de alejamiento de la víctima, un joven de 22 años que sufrió varias heridas por arma blanca el sábado por la noche en las inmediaciones del puente de Carlos Marx.

El presunto atacante queda de esta forma en libertad provisional a la espera de que avance la instrucción judicial. Fue arrestado por la Policía Local tras el violento episodio y trasladado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional, que se hizo cargo de las investigaciones.

La víctima fue dada de alta tras curarle las lesiones en el Hospital de Cabueñes. El herido y el presunto agresor son usuarios habituales de los centros asistenciales de la ciudad.