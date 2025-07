La sucesión de robos en las parroquias rurales de la zona oeste de Gijón llevó a los representantes vecinales de varias de ellas ... a alzar la semana pasada la voz para reclamar medidas inmediatas. Entre ellos se encuentra José Luis Fernández, presidente de la asociación vecinal San Miguel de Serín.

–¿Desde cuándo se da este problema?

–Desde hace un par de meses o así ya empezó a haber gente que iba a picar a las casas o se paraba delante con el coche para pitar y ver si salía alguien como una forma de saber si a esas horas había alguien allí. Hasta robaban ropa fuera de ellas. Pero llegó un momento en el que la cosa se puso más seria, porque empezaron a entrar dentro, incluso habiendo vecinos en su interior. Y aunque cuando se encuentran a alguien escapan corriendo, eso te genera inseguridad.

–¿Les consta si se trata siempre de los mismos asaltantes?

–Hay alguno que repite y al que ya han visto dos o tres veces, pero los demás no son siempre los mismos.

–¿Y qué se están llevando?

–De todo lo que pillen. Los que vivimos en pueblos ya casi damos por sentado que nos van a robar. De siempre se han llevado de los hórreos o tendejones aperos, alguna máquina pequeña como motosierras o desbrozadoras... Eso ha ocurrido siempre y casi hasta sabemos que es una tasa que hay que pagar por vivir donde lo hacemos. Pero que entren dentro de las casas ya es otro nivel. Es más violento. Se llevan hasta canalones, e incluso a un vecino le robaron un álbum de fotos. No sé la finalidad, igual porque era plateado...

–¿Intervienen en las casas que están más apartadas dentro de la parroquia?

–No, eso les da igual. Hay tres casos que fueron en pleno centro de Serín. Y además lo hacen a la luz del día. Les da igual la hora.

–La Guardia Civil asegura que el número de denuncias está por debajo de la veintena que aseguraban en su escrito conjunto varias parroquias...

–Pues denunciados en Serín quizás hay dos casos, y son porque, si te revientan la puerta, para que te la pague el seguro tienes que presentar una denuncia. Si no no quieren saber nada del arreglo. Pero si son hurtos de ropa o de cosas de poco valor, o si entran en tu casa pero como te encuentran allí dentro viendo la tele no se llevan nada, igual no compensa bajar hasta Gijón y perder dos horas de tu vida para ir a poner una denuncia.

–La Comandancia ya ha reforzado los controles en la zona...

–Sí, pero solo desde que salimos en prensa a denunciarlo. Hasta entonces, nada.

–¿Qué esperan de la reunión que ha prometido el Ayuntamiento?

–La verdad, no sé muy bien qué va a salir de allí cuando por un lado sale la Guardia Civil diciendo que mentimos, a pesar de que haya más casos de los denunciados, y por otro el Ayuntamiento responde que no puede hacer nada porque en esta zona no tiene competencias la Policía Local. ¿No somos de Gijón? Hay otras zonas del distrito rural donde hay Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. No sé por qué no podemos tener aquí una patrulla local aunque sea de manera disuasoria...

–Las competencias de cada cuerpo están muy definidas territorialmente...

–No decimos que se invadan competencias, igual que la Guardia Civil no puede poner una multa de tráfico en el casco urbano. Pero sí podrían patrullar, aunque sea para que los ladrones se sientan amenazados y los vecinos, más tranquilos.

–¿Quieren más cámaras?

–Las cámaras están bien, pero también en la zona este sigue habiendo robos con ellas.

–¿Han instado a los vecinos a tomar algún tipo de medida de autoprotección?

–Los que han empezado a venir son los instaladores de alarmas a hacer negocio. Pero si estás en casa cuando entran da igual que suene la alarma, y si vienen a robar saben de sobra el tiempo que tienen antes de que llegue la Guardia Civil. Hace un par de años entraron en la sede de la asociación de vecinos y la patrulla tardó casi dos horas y vino desde Candás. Tuve que guiarles para llegar.