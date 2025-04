«La situación de Emulsa es un tema que corresponde al PP y yo respeto mucho las competencias»

–Como concejala responsable de Personal, ¿le preocupa o se plantea mediar en el conflicto entre empresa y comité en Emulsa?

–Siempre he sido muy respetuosa con las competencias de otros concejales. Este es un tema que le corresponde al PP y al concejal Rodrigo Pintueles. No me compete hacer valoraciones.

–En lo que compete a la plantilla municipal, el año pasado logró firmar con los sindicatos un nuevo convenio y los nuevos acuerdos reguladores. ¿Qué negocian ahora?

–Estamos terminando el proceso de estabilización, que se ralentizó porque mucha gente fue a juicio, y negociando unos criterios para la provisión definitiva de puestos. Hay personas que llevan más de cinco años sin una plaza fija. También estamos tramitando los procesos de selección de las ofertas públicas de empleo, algunas pendientes desde 2016, y mejorando la relación de puestos de trabajo para adaptarla a las necesidades reales.

–¿Se han pagado ya las primas de jubilación que debían a varios trabajadores?

–Seguimos a la espera de un informe de la sindicatura sobre su legalidad. Creemos que está próximo.