Seis de los doce senegaleses de la tripulación del 'Beti Aingeru' explican en Hondarribia su versión de los hechos.

Seis de los doce senegaleses de la tripulación del 'Beti Aingeru' explican en Hondarribia su versión de los hechos. F. DE LA HERA

Habla la tripulación del barco vasco que se rebeló en Asturias: «El armador nos amenazaba y dijimos 'basta' pero ni hubo motín ni agresión»

La tripulación del pesquero que la Guardia Civil custodió hasta El Musel, en Gijón, dice que llevaban «26 días sin ir a casa, y solo queríamos volver»; tres son investigados por amenazas y/o agresión

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:55

«No hubo ningún motín a bordo, ni tampoco ninguno subimos al puente del barco a amenazar ni agredir a nadie. Solo decidimos parar ... de trabajar porque se daban dos situaciones: por un lado, sentíamos inseguridad porque el armador siempre nos amenazaba y cuando se enfadaba nos lanzaba cosas desde el puente a la cubierta -lo último que nos tiró el sábado fue la basura, pero ha llegado a lanzar una bombona de butano por la borda-; y por otro, llevábamos 26 días sin regresar a casa, eso no es normal en la costera del bonito. Nosotros queríamos seguir trabajando, pero no en esas condiciones».

