El bonitero 'Beti Aingeru' amarrado en el puerto de El Musel. Paloma Ucha

Cinco investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella

La Guardia Civil custodió el bonitero vasco hasta el Musel después de que varios marineros se amotinasen a bordo y amenazasen con tirar por la borda al armador

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:24

La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigados a cinco tripulantes del pesquero vasco 'Beni Aingeru' por los delitos de amenazas y agresiones ... al armador y al capitán de la embarcación, que tuvo que ser custodiada por la Guardia Civil desde la costa de Ribadesella hasta El Musel, en Gijón, tras registrase un motín a bordo.

