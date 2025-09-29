Cinco investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella

La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigados a cinco tripulantes del pesquero vasco 'Beni Aingeru' por los delitos de amenazas y agresiones ... al armador y al capitán de la embarcación, que tuvo que ser custodiada por la Guardia Civil desde la costa de Ribadesella hasta El Musel, en Gijón, tras registrase un motín a bordo.

El incidente tuvo lugar sobre las 3 de la tarde del domingo. A esa hora los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio desde un barco que participaba en la costera del bonito a doce millas de Ribadesella. El capitán solicitaba ayuda relatando que la mayor parte de la tripulación se había amotinado e incluso habían llegado a agredirle y a amenazar con tirarle por la borda.

Hasta el lugar en el que se encontraba se trasladó la patrullera de la Benemérita, que procedió a escoltar al barco hasta el puerto de Gijón. Una vez allí, se entrevistaron con el capitán y el armador, quienes relataron que habían sufrido un amotinamiento y que la tripulación llegó a agredirles. Se refugiaron en el puente de mando y pidieron ayuda por radio.

Toma de declaración

Una vez en el puerto, a cinco de los dieciséis tripulantes se les tomó declaración en calidad de investigados no detenidos, al considerar que tenían responsabilidad penal.

Las diligencias han sido instruidas por parte de la unidad orgánica de Policía de Policía Judicial de la Comandancia de Asturias y se encuentran judicializadas en el juzgado de instrucción que se encontraba de guardia en Gijón.

El bonitero había salido días atrás del puerto de Pasajes, en Guipúzcoa. Tras el incidente que obligó a intervenir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el barco amarró en el muelle de Rendiello y descargó los 900 kilos de bonito que habían pescado antes de que se produjese el motín a bordo. La embarcación regresará sin la mayor parte de la tripulación.

Los investigados deberán volver a prestar declaración en el juzgado cuando sean citados próximamente.