La biofarmacéutica gijonesa GiStem Research se extiende a América

La tecnología de medicina regenerativa desarrollada en Gijón por GiStem Research (compañía biofarmacéutica que, desde 2016, desarrolla terapias innovadoras basadas en el secretoma de células madre mesenquimales ... de cérvix uterino) se expande en América. Lo hace mediante la entrada de una patente en Estados Unidos y de un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud y la Federación Económica de Tucumán (Argentina). Con este acuerdo, la tecnología de medicina regenerativa desarrollada en los últimos años en el Laboratorio de la Unidad de Investigación del Hospital de Jove se aplicará a investigaciones clínicas en hospitales de Tucumán.

Por otro lado, la Oficina Americana de Patentes (USPTO) ha concedido formalmente la patente de GiStem US 12214000B2, titulada «Human uterine cervical stem cell population and uses thereof» / «Población de células madre del cuello uterino humano y usos de las mismas». Las reivindicaciones concedidas cubren el uso de las células y de su secretoma para el tratamiento de cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes y enfermedades asociadas a la pérdida de tejido, entre otras. GiStem Research ya tiene concedida dicha patente en mercados claves como Europa, Japón, Rusia, Australia, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Hong Kong, China, Corea, Canadá, México e India.