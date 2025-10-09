En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón La jueza cita a las dos mujeres para comunicarles los cargos que se les imputan: omisión de socorro y estafa continuada

Olaya Suárez Gijón Jueves, 9 de octubre 2025, 06:49 Compartir

La jueza que instruye la investigación de la muerte del joven Saúl Iglesias en un piso de citas en el barrio de Laviada, en Gijón, ha citado de nuevo a las dos mujeres acusadas. Se trata de un trámite en el marco de la fase de instrucción para comunicarles formalmente los cargos que se les imputan: los delitos de omisión de socorro y estafa continuada.

Una de las investigadas se encuentra en paradero desconocido y sobre ella pesa una orden de búsqueda internacional, ya que se sospecha que pudo haber viajado a Colombia, de donde ambas son originarias. Serán juzgadas por un jurado popular en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. La fiscalía y la jueza instructora consideran que existen pruebas para determinar que las dos mujeres –madre e hija– no socorrieron a la víctima cuando se encontró indispuesta por la ingesta de sustancias tóxicas y que además, realizaron varias transiciones de dinero de unos 4.000 euros desde el móvil de Saúl a sus cuentas bancarias.

En diciembre de 2024, la jueza de Instrucción número 2 les impuso a las dos medidas cautelares de entrega de pasaporte y firma periódica en los juzgados al considerar que existían indicios de criminalidad en relación a la muerte del joven de 24 años. La decisión se tomó una vez revisados todos los informes y las pruebas aportadas a la causa. Una de las procesadas, la madre, acude a firmar al juzgado de Zaragoza de forma periódica. Sin embargo, su hija permanece en paradero desconocido.