Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias Las dos mujeres, madre e hija, están acusadas de omisión de socorro y estafa continuada por transferir a sus cuentas dinero desde el móvil de la víctima mientras agonizaba

Olaya Suárez Gijón Martes, 9 de septiembre 2025, 23:28 Compartir

Las dos prostitutas que se encontraban en el piso de la calle Avilés, en Gijón, donde falleció el joven Saúl Iglesias en octubre de 2023 serán juzgadas por un jurado popular por los delitos de omisión de socorro y estafa continuada. La fiscalía y la jueza instructora consideran que existen pruebas para determinar que las dos acusadas (madre e hija) no socorrieron a la víctima cuando se encontró indispuesta por la ingesta de sustancias tóxicas y que además, realizaron varias transiciones de dinero de unos 4.000 euros desde el móvil de Saúl a sus cuentas bancarias, utilizando, supuestamente, el desbloqueo facial.

Según ha podido saber EL COMERCIO, el juzgado que instruye el caso ha dictado un auto de transformación en procedimiento de jurado. Así pues, las dos acusadas se sentarán previsiblemente en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial. En diciembre de 2024, la jueza de Instrucción número 2 les impuso a las dos medidas cautelares de entrega de pasaporte y firma periódica en los juzgados al considerar que existían indicios de criminalidad en relación a la muerte del joven de 24 años. La decisión se tomó una vez revisados todos los informes y las pruebas aportadas a la causa. Una de las procesadas, la madre, acude a firmar al juzgado de Zaragoza de forma periódica. Sin embargo, su hija permanece en paradero desconocido, con una orden internacional de búsqueda y captura.

La autopsia practicada al cadáver de Saúl Iglesias determinó que el fallecimiento se produjo por un fallo multiorgánico derivado del consumo de sustancias estupefacientes, si bien desde el primer momento se plantearon muchos interrogantes sobre la forma de actuar de las dos prostitutas que se encontraban en el piso de la calle Avilés al que el joven había acudido tras acordar unos servicios sexuales.

No telefonearon desde ninguno de los seis teléfonos que tenían en el domicilio y bajaron a una lavandería de la misma calle para pedir a una señora que llamase ella. Explicaron que un chico se encontraba mal y que necesitaban un médico. Cuando los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) se personaron en el edificio de la calle Avilés, Saúl estaba semidesnudo en el descansillo, adonde lo habrían arrastrado entre las dos. Únicamente pudieron confirmar la muerte del joven, quien se encontraba en Gijón por un periodo de vacaciones de su trabajo en Emiratos Árabes.