EMTUSA amplía su plan para renovar los autobuses de Gijón y comprará de golpe 24 vehículos

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público y presidente de EMTUSA, Pelayo Barcia, anunció este viernes una modificación del plan de renovación de flota ... puesto en marcha hace dos años por la empresa municipal de transporte urbano de Gijón, que permitirá elevar hasta 42 el número de autobuses que se renueven este mandato. En concreto se comprarán cinco vehículos más de los que estaba previsto (37), con una inversión adicional de 1,9 millones (se alcanzarán en total 25,9 milllones) para la que según destacó el edil no es necesario ampliar la aportación anual que el Ayuntamiento le hace la empresa ni el montante del crédito de 14,7 millones suscrito con el banco Sabadell para financiar el plan. «Esta modificación se costeará con fondos propios de EMTUSA», señaló Barcia, destacando el buen momento de salud económica y de actividad de la empresa por un incremento de pasajeros que permitirá cerrar el año por encima de los 23 millones de usuarios, «un millón más que el año pasado y tres millones más que al inicio del mandato». Gran parte de estos viajeros utilizan la tarjeta del Consorcio de Transportes de Asturias, lo que les permite pagar menos por el precio del billete y a cambio el CTA compensa a EMTUSA por esa diferencia.

Con la modificación que se pretende aprobar el próximo 15 de diciembre en el consejo de administración de la empresa municipal, el plan de renovación de flota pasará a constar de 23 autobuses articulados con motor híbrido (estaban previstos 16, pero Barcia destacó la necesidad de apostar por este tipo de vehículos de más capacidad para atender las líneas más demandadas) y 19 autobuses rígidos eléctricos (se preveía que fueran 21). A ellos hay que sumar, fuera del plan de flota, los tres microbuses que la empresa ya ha adquirido para un nuevo servicio en la zona rural y que prevé tener ya disponibles a lo largo del próximo verano, lo que supondrá cerrar el mandato con la incorporación de 45 autobuses, «que es el triple de los que se compraron en todo el mandato anterior». 21 ya han sido adquiridos en estos dos años (hace unos días empezaron a rodar tres nuevos articulados híbridos y la próxima semana lo harán seis rígidos eléctricos más) y la previsión es que en 2027 la flota en funcionamiento sea de 93 vehículos (60 rígidos, 30 articulados y 3 microbuses), con una edad media de 5,8 años «y adaptada a las nuevas normas sobre emisiones y a los nuevos requerimientos de los viajeros».

El concejal de Tráfico y presidente de EMTUSA, Pelayo Barcia. Pardo

Pero aparte de la ampliación del plan, Barcia también anunció un cambio en el calendario de compras, teniendo en cuenta los largos plazos de entrega que hay en sector. «Hay muchos municipios que están haciendo compras masivas de vehículos, y las propias empresas nos dicen que o agrupamos las compras o los tiempos de entrega serán aún mayores», indicó. Por ello, la intención es licitar de golpe el próximo año todos los autobuses que aún quedan para completar el plan, de modo que los vehículos puedan llegar a las cocheras de EMTUSA, de forma escalonada, entre 2026 y 2027. Por tanto, al consejo de administración se llevarán próximamente los pliegos para un contrato de 14,3 millones de euros que permitirá la compra de un total de 24 autobuses: 15 articulados híbridos y 9 rígidos eléctricos. «Será una compra histórica, nunca se han licitado tantos autobuses a la vez», destacó el concejal, quien aclaró que se permitirá su adjudicación por lotes -de modo que puedan concurrir diferentes empresas- y se fijarán unos plazos mínimos de entrega de los vehículos.

Se incorporan 26 conductores

Barcia también anunció que antes de fin de año se prevé que empiecen a trabajar en la empresa 26 de los 90 seleccionados en la reciente convocatoria de plazas de conductor de EMTUSA. «Ya han sido llamados y han pasado el reconocimiento», señaló el concejal, quien añadió que con el incremento de la flota y el aumento de la demanda que hay sobre todo en verano, con picos de hasta dos millones de viajeros en un mismo mes, la idea es que el resto se vayan incorporando también de manera paulatina, hasta agotar la lista de 90 personas antes que finalice el mandato. «Es personal que entra y ya se queda fija como trabajador de la empresa», indicó, recordando que recientemente ya hubo otras 60 contrataciones de conductores.