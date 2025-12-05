El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EMTUSA amplía su plan para renovar los autobuses de Gijón y comprará de golpe 24 vehículos

Cuando acabe el mandato se habrán adquirido 42, cinco más de lo previsto, con una inversión adicional de 1,9 millones que la empresa afrontará con fondos propios

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:21

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público y presidente de EMTUSA, Pelayo Barcia, anunció este viernes una modificación del plan de renovación de flota ... puesto en marcha hace dos años por la empresa municipal de transporte urbano de Gijón, que permitirá elevar hasta 42 el número de autobuses que se renueven este mandato. En concreto se comprarán cinco vehículos más de los que estaba previsto (37), con una inversión adicional de 1,9 millones (se alcanzarán en total 25,9 milllones) para la que según destacó el edil no es necesario ampliar la aportación anual que el Ayuntamiento le hace la empresa ni el montante del crédito de 14,7 millones suscrito con el banco Sabadell para financiar el plan. «Esta modificación se costeará con fondos propios de EMTUSA», señaló Barcia, destacando el buen momento de salud económica y de actividad de la empresa por un incremento de pasajeros que permitirá cerrar el año por encima de los 23 millones de usuarios, «un millón más que el año pasado y tres millones más que al inicio del mandato». Gran parte de estos viajeros utilizan la tarjeta del Consorcio de Transportes de Asturias, lo que les permite pagar menos por el precio del billete y a cambio el CTA compensa a EMTUSA por esa diferencia.

