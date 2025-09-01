El PSOE de Gijón insta a crear un grupo de trabajo para prevenir la llegada de carabelas portuguesas Plantea medidas como la instalación de redes en los días y zonas donde se prevea su presencia y un protocolo de baños más laxo que no hice la bandera roja por tres ejemplares

Iván Villar Gijón Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:36 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista solicitará esta semana en la comisión municipal de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente la creación de un grupo de trabajo ... que estudie la posibilidad de adoptar medidas preventivas ante la llegada de carabelas portuguesas a las playas de Gijón, un problema «que vemos que ha venido para quedarse». El concejal José Ramón Tuero plantea que en el mismo, además de todos los grupos municipales, haya representación de los servicios municipales de Medio Ambiente y de salvamento en playas y de asesores científicos externos, para lo que recordó cómo «en Asturias tenemos la suerte de que entidades como el Centro Oceanográfico de Gijón, la Universidad de Oviedo y el Acuario ya están trabajando en su estudio». Remarcó de hecho cómo estas investigaciones van encaminadas entre otras cuestiones a conocer el modo en el que se desplazan, lo que permitiría predecir con antelación su presencia en el litoral gijonés. E indicó que esto permitiría por ejemplo recurrir a soluciones ya adoptadas en otras ciudades como la instalación de redes específicas para la captura de estas carabelas.

«Tenemos la suerte de que esta especie, a diferencia de otras medusas, flota en la superficie y la podemos ver. Con este tipo de protecciones, quedarían atrapadas en la red o las barreras que se pongan, para después ser retiradas del agua», apuntó Tuero, quien matizó no obstante que la elección de este u otros procedimientos debería ser discutido en el grupo de trabajo que piden constituir, para empezar a trabajar ya este mismo trimestre pensando ya en el verano de 2026. Puntualizó además que no se trataría de redes permanentes, sino que se podrían instalar en los días y las localizaciones en las que, por las condiciones del viento u otros factores, se prevea que pueda haber presencia de estos animales. Añadió que otro de los asuntos que se deberían estudiar es el protocolo de baños en caso de presencia de carabelas portuguesas. «Ahora mismo en la playa de San Lorenzo si se ven tres carabelas o más se pone la bandera roja y creemos que este grupo de trabajo también es idóneo para darle una vuelta a ese protocolo. Obviamente, la seguridad de los bañistas es lo primero, pero en un arenal tan grande quizás no se debería prohibir el baño por tres carabelas, quizás basta cono poner una bandera amarilla de precaución», indicó el concejal socialista, para quien el procedimiento actual «es excesivo». Dado que en el futuro se prevé una presencia más constante de estos animales en el mar Cantábrico abogó por «aprender a convivir con ellos, adoptando medidas para minimizar los daños que puedan causar».

