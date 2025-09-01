El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal socialista José Ramón Tuero, en el Ayuntamiento de Gijón. I. V.

El PSOE de Gijón insta a crear un grupo de trabajo para prevenir la llegada de carabelas portuguesas

Plantea medidas como la instalación de redes en los días y zonas donde se prevea su presencia y un protocolo de baños más laxo que no hice la bandera roja por tres ejemplares

Iván Villar

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:36

El grupo municipal socialista solicitará esta semana en la comisión municipal de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente la creación de un grupo de trabajo ... que estudie la posibilidad de adoptar medidas preventivas ante la llegada de carabelas portuguesas a las playas de Gijón, un problema «que vemos que ha venido para quedarse». El concejal José Ramón Tuero plantea que en el mismo, además de todos los grupos municipales, haya representación de los servicios municipales de Medio Ambiente y de salvamento en playas y de asesores científicos externos, para lo que recordó cómo «en Asturias tenemos la suerte de que entidades como el Centro Oceanográfico de Gijón, la Universidad de Oviedo y el Acuario ya están trabajando en su estudio». Remarcó de hecho cómo estas investigaciones van encaminadas entre otras cuestiones a conocer el modo en el que se desplazan, lo que permitiría predecir con antelación su presencia en el litoral gijonés. E indicó que esto permitiría por ejemplo recurrir a soluciones ya adoptadas en otras ciudades como la instalación de redes específicas para la captura de estas carabelas.

