El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Taboada manipula ejemplares de carabela portuguesa que se conservan, para su estudio, en Bioparc Acuario de Gijón. PALOMA UCHA

Los expertos alertan: «Podríamos a llegar a tener carabelas portuguesas seis meses al año»

El pronóstico sería una realidad de mantenerse en Asturias la previsión de más de dos grados de calentamiento hasta finales de siglo

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:44

Las colonias de carabela portuguesa solían ser visitantes muy esporádicas de nuestras costas. Pero todo cambió a partir de 2010. Desde ese año su ... presencia por estas latitudes –tan lejanas de las zonas tropicales y subtropicales que son su hábitat natural– ha sido más habitual. Y lo ha sido sobre manera en los tres últimos años, años en los que la temperatura del agua del mar ha alcanzado niveles «altísimos». Sirva como ejemplo que este año, en un único día, se retiraron de playas del concejo de Llanes cientos de ejemplares de carabela portuguesa. En Gijón, como en otros arenales asturianos, hubo varios días que se prohibió el baño para evitar sus potentes y molestas picaduras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  5. 5

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli
  9. 9 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  10. 10 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los expertos alertan: «Podríamos a llegar a tener carabelas portuguesas seis meses al año»

Los expertos alertan: «Podríamos a llegar a tener carabelas portuguesas seis meses al año»