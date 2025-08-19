El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
Una carabela portuguesa, en la playa de San Lorenzo, en Gijón. E. C.

Los expertos buscan anticipar la llegada de carabelas portuguesas a las costas asturianas

El Centro Oceanográfico de Gijón y la Universidad de Oviedo estudian esta especie, cada vez más presente en el mar Cantábrico

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 19:01

El comportamiento de las carabelas portuguesas, que este verano han obligado a cerrar varias playas en Gijón y también en el resto de Asturias, está siendo sometido a estudio. Hasta finales de septiembre, personal del Centro Oceanográfico de Gijón del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) participará en la campaña Physalia Asturias, centrada en el estudio de la carabela portuguesa, llamada 'Physalia physalis'. La iniciativa forma parte del proyecto 'PHYSALIA – Evolución de la navegación biológica a vela', coordinado conjuntamente por la Universidad de Oviedo y el propio centro del IEO-CSIC.

El objetivo, señalan los promotores de este trabajo, «es mejorar el conocimiento sobre la biología y ecología de esta especie para entender qué factores determinan su distribución y abundancia, y así poder predecir con mayor precisión cuándo y dónde puede aparecer en nuestras costas».

«La carabela portuguesa es uno de los organismos más emblemáticos del neuston, y también uno de los que más preocupación generan en la ciudadanía debido a su potente picadura. Conocer cómo y porqué llegan a nuestras costas es clave para prevenir riesgos», explica Fernando Taboada, científico titular del Centro Oceanográfico de Gijón y uno de los investigadores principales del proyecto.

El trabajo de campo incluye la localización, recuperación y mantenimiento temporal de ejemplares de carabelas portuguesas, tanto en mar abierto como en zonas costeras. Esto es posible gracias a la colaboración de los grupos de salvamento del plan SAPLA, coordinados por 112 Asturias, y a la tecnología de los miembros del Observatorio Marino de Asturias y la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo.

Aquellos especímenes que se encuentran y se pueden capturar, se mantienen en condiciones controladas durante varios días para realizar experimentos que permitan estudiar su estructura poblacional y sus patrones de desplazamiento. Para ello, el proyecto cuenta con la colaboración y asesoramiento del Bioparc Acuario de Gijón, que dispone de instalaciones y experiencia puntera en el mantenimiento de organismos marinos.

Cambio climático

La carabela portuguesa es común en aguas cálidas de océano abierto, pero ocasionalmente es arrastrada hacia la costa por vientos y corrientes marinas. Su presencia en playas supone un riesgo para actividades recreativas debido a su potente veneno. En los últimos veranos, su llegada al mar Cantábrico se ha vuelto más frecuente y los científicos no descartan que este fenómeno se intensifique con el cambio climático.

Además del IEO-CSIC y la Universidad de Oviedo, coordinadores del proyecto, en PHYSALIA participan la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (SOCIB) y colaboradores internacionales como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), el Joint Research Center (JRC) y el Bermuda Institute of Ocean Science-Arizona State University (EUA).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  2. 2 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  3. 3 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  4. 4 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  6. 6 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  7. 7

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  8. 8

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  9. 9 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años
  10. 10 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los expertos buscan anticipar la llegada de carabelas portuguesas a las costas asturianas

Los expertos buscan anticipar la llegada de carabelas portuguesas a las costas asturianas