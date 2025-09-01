El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carabela portuguesa localizada el miércoles pasado a la altura de la escalera 12 de la playa de San Lorenzo, en Gijón. J. M. T.

El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos

Las carabelas viajan en grupo, se alimentan de noche principalmente del 'pez linterna' y soportan temperaturas del agua de hasta quince grados

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:39

La carabela portuguesa, uno de los organismos más emblemáticos del neuston –el conjunto de organismos que viven en la capa superficial del agua, «tiene ... un ciclo de vida complejo» del que todavía quedan muchas preguntas por responder. Se sabe que se mueven en grupos, que aunque les gustan las aguas cálidas pueden sobrevivir con una temperatura del agua de 15 grados, que hay ejemplares machos y hembras y que la reproducción se produce en aguas profundas.

